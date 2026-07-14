Serra remarcó el apoyo de su gestión a las instituciones

La intendenta de Daireaux, María Serra, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, José Zubiría, y la delegada municipal de Arboledas, Clarisa Preisegger, hizo entrega de distintos materiales que habían sido solicitados por instituciones locales.

En primer lugar, la Escuela de Educación Primaria N° 8 General Don José de San Martín recibió un Smart TV que será utilizado como herramienta pedagógica y también permitirá que la comunidad educativa pueda compartir y disfrutar de los encuentros del evento mundialista, fortaleciendo los espacios de aprendizaje y convivencia.

Durante la recorrida, las autoridades también hicieron entrega de un aire acondicionado al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Arboledas. El equipo será instalado en la nueva sala de reuniones de la institución, brindando mayor comodidad para el desarrollo de capacitaciones, encuentros y tareas organizativas que realizan los servidores públicos.

Por último, en la Delegación Municipal se entregó ropa de abrigo destinada a los trabajadores del corralón, quienes desempeñan diariamente sus tareas en espacios abiertos y expuestos a las bajas temperaturas propias de esta época del año.