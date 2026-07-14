Zamora: "Vamos a seguir con el mismo dinamismo de obras para que la ciudadanía pueda disfrutar"

El intendente de Tigre inauguró los nuevos vestuarios del natatorio del Polideportivo Delfo Cabrera. Además, anunció que el Municipio trabaja en un proyecto para la construcción de un nuevo SUM donde funcionará un gimnasio. 
Municipales14 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró los nuevos vestuarios del natatorio del Polideportivo Delfo Cabrera de El Talar. Allí, anunció que el Municipio está trabajando en un proyecto para la construcción de un SUM donde funcionará un gimnasio y se realizarán diversas actividades.

Tigre

"Muy contentos de poder seguir manteniendo el ritmo de obras. Venimos de inaugurar una plaza en Don Torcuato y ahora estamos presentando los nuevos vestuarios del natatorio; un compromiso que teníamos con la comunidad. El año próximo vamos a continuar con el crecimiento del Polideportivo con un nuevo SUM", sostuvo Zamora.

Walter Wischnivetzky.Entrevista GLP. Wischnivetzky cruzó al Gobierno nacional por la Zona Fría: habló de “crueldad” y tildó de “energúmenos” a quienes impulsan el recorte

Consultado sobre las reuniones con vecinos para delinear una agenda de trabajo, el jefe comunal dijo: "La escucha atenta de lo que pasa en la comunidad es lo que nos permite mantener un lineamientos en las políticas públicas.  Lo que sucede en Tigre no es lo que se ve en las redes sociales, sino que es lo que uno escucha de la boca de los vecinos del barrio".

La obra abarca una superficie total de 300 metros cuadrados, entre espacios cubiertos y semicubiertos. Se construyeron dos vestuarios principales para hombres y mujeres. Incluye cambiadores para niños pensados para actividades infantiles, baños para personas con discapacidad, sectores de apoyo y un sector para revisiones médicas.

Tras la salida de Manuel Adorni, ¿cree que Javier Milei queda más debilitado?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Sucurro

Sucurro: "La salud mental también es una prioridad"

Soledad Castellano
Municipales14 de julio de 2026
El alcalde de Salliqueló, Ariel Sucurro, aseguró que la salud mental es uno de los grandes desafíos de este tiempo. Consideró que requiere de un Estado presente que invierta en políticas públicas y garantice el acceso a una atención de calidad para todos.
Salto1

Alessandro gestionó obras con ministros bonaerenses

Soledad Castellano
Municipales14 de julio de 2026
El intendente Ricardo Alessandro mantuvo reuniones con funcionarios del gabinete provincial para avanzar en obras, programas y proyectos para el distrito. Además, el municipio oficializó la puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta y Respuesta Autónoma (SARA), una herramienta destinada a optimizar la atención de emergencias.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL