Zamora: "Vamos a seguir con el mismo dinamismo de obras para que la ciudadanía pueda disfrutar"

Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró los nuevos vestuarios del natatorio del Polideportivo Delfo Cabrera de El Talar. Allí, anunció que el Municipio está trabajando en un proyecto para la construcción de un SUM donde funcionará un gimnasio y se realizarán diversas actividades.

"Muy contentos de poder seguir manteniendo el ritmo de obras. Venimos de inaugurar una plaza en Don Torcuato y ahora estamos presentando los nuevos vestuarios del natatorio; un compromiso que teníamos con la comunidad. El año próximo vamos a continuar con el crecimiento del Polideportivo con un nuevo SUM", sostuvo Zamora.

Consultado sobre las reuniones con vecinos para delinear una agenda de trabajo, el jefe comunal dijo: "La escucha atenta de lo que pasa en la comunidad es lo que nos permite mantener un lineamientos en las políticas públicas. Lo que sucede en Tigre no es lo que se ve en las redes sociales, sino que es lo que uno escucha de la boca de los vecinos del barrio".

La obra abarca una superficie total de 300 metros cuadrados, entre espacios cubiertos y semicubiertos. Se construyeron dos vestuarios principales para hombres y mujeres. Incluye cambiadores para niños pensados para actividades infantiles, baños para personas con discapacidad, sectores de apoyo y un sector para revisiones médicas.