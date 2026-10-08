La Selección Argentina volverá a jugar entre el 9 y el 17 de noviembre, durante la última fecha FIFA del año. Después de la despedida de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni afrontará una nueva etapa con amistosos que todavía no tienen rivales ni sedes confirmados y que podrían disputarse fuera del país.

Asia aparece como un posible destino, aunque las negociaciones aún no están cerradas. El cuerpo técnico pretende aprovechar esos encuentros para seguir evaluando jugadores antes del receso deportivo que se extenderá hasta marzo.

La búsqueda de adversarios tiene una dificultad concreta: buena parte de las selecciones ya cuenta con compromisos oficiales o amistosos programados. Ese escenario limita las posibilidades de cumplir el deseo de Scaloni de “enfrentar a rivales potentes”.

Qué rivales podría enfrentar Argentina en noviembre

Por el momento, no hay nombres confirmados para los próximos partidos de la Selección. Scaloni explicó que las opciones disponibles se concentran en Asia, aunque evitó mencionar posibles contrincantes.

“Está todo cerrado, bloqueado”, señaló el entrenador sobre el calendario internacional. También adelantó que “seguramente iremos afuera a jugar” y describió las alternativas: “Hay dos o tres selecciones de Asia: lo demás está todo ocupado”.

Entre los equipos sudamericanos, varios ya definieron sus agendas. Brasil y Paraguay realizarán una gira por Asia y enfrentarán a Japón y Singapur. Chile y Colombia, en tanto, jugarán dos veces entre sí, con un encuentro en cada país.

Uruguay tiene prevista una gira por Norteamérica para medirse con México y Estados Unidos. Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, tendría a Honduras y Costa Rica como posibles adversarios. Si esos partidos se concretan, también quedaría descartado como alternativa para Argentina.

Venezuela todavía no tiene rivales definidos, aunque esa disponibilidad no implica que exista un acuerdo para enfrentar al conjunto de Scaloni.

Por qué se complica conseguir los rivales que pide Scaloni

El calendario europeo es uno de los principales obstáculos para organizar amistosos de mayor exigencia. Las competencias de la UEFA reducen los espacios disponibles y dificultan la posibilidad de acordar encuentros con selecciones de primera línea.

En África, las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 también condicionan las opciones. Durante noviembre se disputarán las fechas tercera y cuarta de la fase de grupos, lo que limita la disponibilidad de los equipos.

Kenia, Uganda y Tanzania, anfitriones del torneo continental, constituyen la excepción a ese panorama clasificatorio. Para el resto, los compromisos oficiales complican la organización de partidos frente a Argentina.

La Concacaf también tiene ocupada parte de su agenda por la Nations League y por amistosos ya programados. Las alternativas que pudieran surgir tampoco garantizarían el nivel de competencia que pretende el entrenador argentino.

Pese a esas dificultades, Scaloni aclaró que, cuando no es posible enfrentar a los adversarios deseados, “siempre buscamos la parte positiva”.

Una convocatoria para seguir renovando la Selección

Mientras se definen los amistosos, Scaloni prepara la próxima lista y continúa las negociaciones con la AFA para extender su contrato. La convocatoria para noviembre podría conocerse en aproximadamente dos semanas.

El objetivo deportivo será profundizar la evaluación de futbolistas, en continuidad con las pruebas realizadas ante Bolivia y la Sub 23 de Burkina Faso. El entrenador anticipó que buscará probar “más jugadores que sistemas”.

Esa intención podría abrirles mayores espacios a las nuevas camadas y reducir la participación de algunos referentes. Sin embargo, todavía no hay decisiones confirmadas sobre los minutos que tendrán jugadores como Giovani Lo Celso o Rodrigo De Paul.

La fecha FIFA de noviembre será la última oportunidad del año para darle rodaje al recambio. Los rivales y el recorrido de la posible gira siguen pendientes de definición.