Martínez: "Este tipo de herramientas son fundamentales para mejorar el Parque Automotor"

El Municipio de Rivadavia incorporó una motoniveladora y un tractor 0 KM. El alcalde Juanci Martínez destacó el apoyo de la Provincia.
Municipales14 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El alcalde de Rivadavia, Juanci Martínez, firmó un convenio con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El acuerdo es para el otorgamiento de financiamiento que posibilite la compra de bienes de capital, a través del programa Provincia Leasing, del Banco Provincia.

Juanci Martinez
Juanci Martinez

"Como marcó el Gobernador, cuando las inversiones que se necesitan son de gran magnitud, los distritos no pueden afrontarlas únicamente con recursos propios, por eso este tipo de herramientas son fundamentales para mejorar nuestro Parque Automotor de Rivadavia", indicó el alcalde.

Y, desde sus redes, comentó "Desde el inicio de nuestra gestión, venimos renovando los vehículos y maquinaria con gran esfuerzo y responsabilidad, en pos de brindar mejores servicios a los rivadavienses. En los próximos días, tendremos una nueva motoniveladora y un nuevo tractor en nuestro distrito".

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Actualmente se están realizando: Movimiento de suelos para nivelación. Ejecución de fundaciones para postecillos, pórticos y columnas. Instalación de postecillos. Ejecución de batea de transformadores y del sistema de separación de fluidos.

Esta importante obra es el resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, la empresa EDEN, la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia y la Provincia, que impulsan este proyecto clave para el futuro energético de la comunidad.

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