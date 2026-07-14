Sucurro: "La salud mental también es una prioridad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental en Trenque Lauquen, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Francisco Recoulat. De la ocasión se hizo presente el alcalde de Salliqueló, Ariel Sucurro.

En efecto, desde sus redes, Sucurro comentó "Acompañé al gobernador Axel Kicillof en Trenque Lauquen, donde quedó inaugurado un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, un espacio pensado para brindar atención, contención y acompañamiento a quienes más lo necesitan".

El alcalde consideró que "La salud mental es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y requiere un Estado presente, que invierta en políticas públicas y garantice el acceso a una atención de calidad para todos y todas".

Y acotó "Estos encuentros y acciones reafirman el camino que también queremos seguir fortaleciendo en Salliqueló: trabajar de manera articulada con la Provincia para ampliar derechos y continuar construyendo una comunidad que cuide la salud integral de sus vecinos".

"Además, durante la jornada acompañamos distintas actividades institucionales en Trenque Lauquen y Pellegrini, junto a ministros, funcionarios provinciales e intendentes de la región, compartiendo una agenda de trabajo que pone en el centro las necesidades de nuestras comunidades. Entre ellas, participaron la entrega de escrituras, la inauguración de obras públicas y, especialmente, la apertura del nuevo Centro Comunitario de Salud Mental de Trenque Lauquen, un paso fundamental para seguir fortaleciendo el acceso a la salud mental en la región", declaró.