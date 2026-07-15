Golía: "La creación de una Facultad Regional generará más oportunidades"

Darío Golía destacó la aprobación por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante del proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo que formaliza la donación de la totalidad del edificio de Avenida Solís a la Universidad Tecnológica Nacional, un paso fundamental para avanzar en la creación de la Facultad Regional de la UTN en Chacabuco.

"Se trata de una decisión trascendental que tiene que ver con la educación, con la ampliación de la oferta académica y con el desarrollo productivo de Chacabuco", dijo el alcalde.

Y acotó "La creación de una Facultad Regional generará más oportunidades de formación para nuestros jóvenes y contribuirá a la creación de empleo genuino".

“Estas decisiones se construyen con diálogo y con el acompañamiento de todos los sectores, como se viene haciendo hasta ahora”, expresó Golía.