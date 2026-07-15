San Isidro recuperará más de 2.300 metros cuadrados de costa

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció el inicio de las obras para construir un nuevo paseo costero que conectará el Parque El Águila con el Parque Alvear y el río.

La intervención permitirá conformar el tramo de costa ininterrumpida peatonalmente más largo del distrito, con 907 metros lineales liberados y conectados desde El Águila hasta Puerto Libre inclusive.

Un nuevo paseo público frente al río

La obra se desarrolla en el marco del Plan Costero de San Isidro y permitirá recuperar alrededor de 2.350 metros cuadrados de costa que se encontraban ocupados.

En el nuevo espacio público se construirá un paseo costero integrado que contará con un sendero aeróbico y peatonal, mejoras en el muro de contención existente, tareas de parquización, luminarias diseñadas para respetar el entorno natural y nuevo mobiliario urbano.

Los trabajos ya comenzaron y cuentan con un plazo estimado de ejecución de tres meses. El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Planeamiento Urbano junto con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del Municipio, mientras que la obra será ejecutada en un 100% por el sector privado.

Un corredor continuo entre El Águila y Parque Alvear

El nuevo corredor unirá el Parque El Águila, ubicado hacia el norte, con el Parque Alvear y el río, hacia el sur.

El objetivo es liberar la totalidad del frente costero de ese sector y reconvertir una zona actualmente afectada por cerramientos e intervenciones privadas en un espacio público abierto, accesible y continuo para todos los vecinos.

“Nuestra costa es de los vecinos, por eso seguimos trabajando para recuperarla, mejorarla y protegerla”, destacó Ramón Lanús a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Con esta obra logramos el tramo ininterrumpido más largo de nuestra costa, devolviéndole a los vecinos 907 metros de río sin barreras. Seguimos avanzando en la recuperación definitiva del frente costero para que sea público y para que todos los vecinos lo puedan disfrutar. Queremos un San Isidro que deje de darle la espalda al río”, agregó el intendente.

Los avances del Plan Costero de San Isidro

La recuperación del espacio público sobre la costa se lleva adelante de manera sostenida como parte del Plan Costero, una iniciativa estratégica que ya registra diferentes avances en el distrito.

En ese marco, el Municipio liberó hectáreas de terrenos que se encontraban ocupados o tenían el acceso restringido, con el propósito de avanzar hacia la creación de un paseo costero continuo.

En la misma zona donde se desarrolla la nueva obra, se dio de baja un proyecto de viviendas privadas y se recuperó un terreno municipal de 1.400 metros cuadrados, situado en Alvear y el río, que estaba ocupado por un gimnasio privado.

Más espacios recuperados para uso público

En el límite con San Fernando también se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales. Allí se recuperaron más de 5.000 metros cuadrados de espacio público, donde se incorporaron sectores recreativos, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos.

Además, se demolieron y parquizaron dos inmuebles ubicados en el bajo de Roque Sáenz Peña, que funcionaban con permisos precarios desde 1996. Esa intervención permitió incorporar otros 9.775 metros cuadrados al dominio público.

El acuerdo con la Provincia por las parcelas costeras

En febrero de este año, el Municipio firmó un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires para recibir la tenencia y administración de 15 parcelas costeras que abarcan aproximadamente 500.000 metros cuadrados.

El convenio fortalece el marco institucional y permite avanzar con mayor certeza en la implementación del Plan Costero, cuyo objetivo es promover una costa integrada, accesible y de calidad para los vecinos y para quienes visitan San Isidro.