Salto refrendó convenio que permitirá la llegada de la Universidad Nacional de las Artes

El secretario general del municipio selló el acuerdo junto a Sergio Sabater, decano del Departamento de Artes Dramáticas, para poner en marcha la Diplomatura en Diseño Escénico en el Centro Universitario Municipal.

Camilo Alessandro

La propuesta permitirá que la comunidad saltense y los vecinos de la región se formen en escenografía, luminotecnia y montaje con docentes de primer nivel y sin necesidad de viajar.

Del encuentro oficial participaron también la secretaria académica, Patricia Vignolo; el prosecretario académico, Alejandro Rozenholc; la secretaria de investigación y posgrado, Luciana Estévez; y la secretaria de extensión cultural y bienestar estudiantil, Mayra Carlos. Por parte de la comitiva local estuvieron presentes la directora de educación, Cristina Patriarca; el director de universidades, Julián Ainora; y el coordinador de juventudes, Nicolás Damonte.

La cursada tendrá una modalidad mixta que combinará clases virtuales con encuentros presenciales en la ciudad. El trayecto educativo estará abierto para cualquier persona interesada a partir de los 16 años y no se requiere contar con experiencia previa en el área. Próximamente se difundirá toda la información sobre los requisitos y las fechas de inscripción para los aspirantes.