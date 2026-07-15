Salto refrendó convenio que permitirá la llegada de la Universidad Nacional de las Artes
El secretario general del municipio selló el acuerdo junto a Sergio Sabater, decano del Departamento de Artes Dramáticas, para poner en marcha la Diplomatura en Diseño Escénico en el Centro Universitario Municipal.
La propuesta permitirá que la comunidad saltense y los vecinos de la región se formen en escenografía, luminotecnia y montaje con docentes de primer nivel y sin necesidad de viajar.
Del encuentro oficial participaron también la secretaria académica, Patricia Vignolo; el prosecretario académico, Alejandro Rozenholc; la secretaria de investigación y posgrado, Luciana Estévez; y la secretaria de extensión cultural y bienestar estudiantil, Mayra Carlos. Por parte de la comitiva local estuvieron presentes la directora de educación, Cristina Patriarca; el director de universidades, Julián Ainora; y el coordinador de juventudes, Nicolás Damonte.
La cursada tendrá una modalidad mixta que combinará clases virtuales con encuentros presenciales en la ciudad. El trayecto educativo estará abierto para cualquier persona interesada a partir de los 16 años y no se requiere contar con experiencia previa en el área. Próximamente se difundirá toda la información sobre los requisitos y las fechas de inscripción para los aspirantes.