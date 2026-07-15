Movimientos sociales preparan marchas y piquetes contra el Gobierno

Los movimientos sociales preparan una nueva etapa de protestas contra el gobierno de Javier Milei, con movilizaciones, posibles cortes y acciones coordinadas que tendrán como una de sus fechas centrales la tradicional marcha de San Cayetano del próximo 7 de agosto.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las organizaciones de izquierda agrupadas en Territorios en Lucha y distintos gremios combativos buscan construir un plan de acción conjunto que también podría incluir una Marcha Federal.

Algunos dirigentes plantean, además, la posibilidad de confluir en un paro general. Sin embargo, hasta el momento la Confederación General del Trabajo (CGT) no confirmó ni anunció una medida de esas características.

Los principales reclamos apuntan a la continuidad del Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo y la paralización de las obras de integración sociourbana en distintos puntos del país.

El cierre de Volver al Trabajo aceleró las protestas

Las reuniones entre los referentes de las organizaciones sociales se intensificaron después de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a mantener vigente el programa Volver al Trabajo.

La decisión judicial habilita al Gobierno nacional a avanzar con el cierre del esquema de asistencia a partir de agosto. La prestación, que sucedió al Potenciar Trabajo, alcanza a más de 900.000 beneficiarios y contempla un pago mensual de 78.000 pesos.

La resolución fue dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. También permite que el Ejecutivo avance con la sustitución del programa por un sistema de vouchers destinados a capacitaciones laborales.

Desde las organizaciones advierten que la eliminación del beneficio no solamente afectará a quienes reciben la prestación, sino también a la actividad económica de los barrios y las economías regionales.

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, sostuvo que la medida profundizará la crisis social en los territorios y reducirá el dinero que circula en comercios de cercanía.

“La plata que el Gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales”, afirmó.

Las fechas del plan de lucha

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, confirmó que la organización busca coordinar el plan de lucha con la CGT y las dos CTA.

La primera fecha anunciada será el 22 de julio, cuando los movimientos sociales acompañarán la habitual movilización de los jubilados.

También está prevista una protesta frente al Ministerio de Economía para visibilizar el endeudamiento de las familias y las dificultades para acceder al sistema formal de crédito.

Gramajo aseguró que casi siete millones de argentinos quedaron excluidos de los créditos formales debido al crecimiento de la morosidad, que alcanzó el 12,7%.

El dirigente también advirtió sobre el avance de mecanismos informales de financiamiento vinculados con prestamistas ilegales, el juego y las billeteras virtuales.

La marcha de San Cayetano será la principal convocatoria

La jornada más importante del cronograma será el 7 de agosto, cuando se realice la tradicional movilización por San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La peregrinación partirá desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo.

La convocatoria buscará reunir a movimientos sociales, organizaciones comunitarias, agrupaciones estudiantiles, sectores universitarios y representantes de pequeñas y medianas empresas.

Este año, la CGT resolvió participar orgánicamente de la marcha, al igual que las dos CTA. Los organizadores pretenden que la jornada funcione como un relanzamiento de la oposición sindical y social a las políticas económicas del Gobierno.

La fecha tendrá además un componente simbólico: se cumplirán diez años de la primera gran movilización impulsada por “Los Cayetanos”, realizada el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

El cronograma podría continuar con nuevas protestas, piquetes y una Marcha Federal. La magnitud de las medidas dependerá de las decisiones que adopten las organizaciones y de la posibilidad de sumar a las centrales sindicales a una estrategia común.