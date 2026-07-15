El Senado abre otro round entre proyectos frenados y una silla en disputa

Verónica Magario convocó para este jueves a las 13 a la Cámara alta bonaerense.

La actividad legislativa volverá a concentrarse este jueves en el Senado bonaerense. La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara alta provincial, convocó a los senadores para las 13 horas, en lo que será la segunda sesión ordinaria de 2026.

El llamado llegará después de un primer semestre atravesado por las demoras en la conformación de las comisiones, la escasa actividad en el recinto y las diferencias internas que condicionaron el funcionamiento de los principales bloques. Aunque el orden del día todavía no muestra una agenda de gran volumen político, la sesión podría abrir el camino para discutir proyectos demorados y cerrar una disputa pendiente por la integración del Consejo de la Magistratura.

La convocatoria también se produce tres días después de la sesión de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo consiguió avanzar con beneficios impositivos permanentes para el Área Patagónica Bonaerense y completó parte de su representación ante el organismo encargado de seleccionar y evaluar a los aspirantes a jueces y fiscales.

Una Cámara que intenta recuperar el ritmo

La segunda sesión del año encontrará al Senado con una extensa cantidad de expedientes que recién comenzaron a moverse después de meses de parálisis. La demora en el reparto de las comisiones permanentes impidió durante buena parte del primer semestre que los proyectos fueran analizados, modificados y despachados para llegar al recinto.

Las autoridades de las 25 comisiones fueron formalizadas a comienzos de mayo, luego de varias semanas de negociaciones entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza, el PRO y los demás espacios representados en la Cámara. A partir de ese momento, los cuerpos parlamentarios comenzaron a reunirse, aunque todavía son pocas las iniciativas de peso que completaron el circuito legislativo.

La primera sesión ordinaria, realizada el 24 de junio, permitió que más de 300 proyectos que permanecían sin tratamiento adquirieran estado parlamentario y quedaran habilitados para pasar por las comisiones correspondientes. Sin embargo, ese movimiento inicial no alcanzó para normalizar la producción de una Cámara que transitó buena parte del año con una actividad reducida.

La reunión de junio también dejó cruces dentro del oficialismo. Las intervenciones de legisladores de Fuerza Patria expusieron diferencias sobre el funcionamiento del Senado, la agenda del gobierno provincial y la velocidad con la que se estaban tratando los proyectos acumulados.

Ese antecedente estará presente este jueves. El bloque peronista deberá mostrar capacidad para ordenar el recinto, garantizar el quórum y administrar las tensiones internas, mientras la oposición buscará condicionar el temario y obtener espacios en los organismos institucionales que todavía no terminaron de integrarse.

Verónica Magario, presidenta de la Cámara de Senadores.

Los proyectos sanitarios que impulsa Kicillof

Uno de los principales interrogantes pasa por el futuro del paquete legislativo enviado a fines de junio por el gobernador Axel Kicillof. Entre las iniciativas aparecen la creación de una empresa pública de medicamentos y la conformación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires, conocido como SIPBA.

La propuesta sobre medicamentos busca constituir una sociedad estatal con capacidad para producir, adquirir, distribuir y comercializar insumos sanitarios. El nuevo texto amplía el alcance de una iniciativa que ya había sido debatida durante 2024, pero que perdió estado parlamentario después de no conseguir los acuerdos necesarios en el Senado.

Además de medicamentos, el proyecto contempla la posibilidad de elaborar productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados con la salud y el ambiente. También establece como prioridad el abastecimiento de hospitales públicos y dependencias del sistema sanitario bonaerense.

La segunda iniciativa apunta a reorganizar el funcionamiento del sistema provincial de salud mediante una mayor coordinación entre hospitales provinciales, municipios y efectores privados. El objetivo del Ejecutivo es integrar la información sanitaria, ordenar las prestaciones y reducir las diferencias que existen entre los distintos distritos.

Sin embargo, ninguno de los dos proyectos llegará al recinto con un camino despejado. Las propuestas todavía deben ser analizadas en comisión y el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas.

Para apartarse del reglamento y tratar una iniciativa sin despacho se requiere una mayoría especial de dos tercios. En el escenario actual, Fuerza Patria necesita negociar con sectores opositores que ya expresaron reparos sobre la creación de nuevas estructuras estatales, su financiamiento y el grado de centralización que propone la reforma sanitaria.

Kreplak y Kicillof en el lanzamiento del programa Medicamentos Bonaerenses.

La silla pendiente en el Consejo de la Magistratura

Más allá de los proyectos legislativos, una de las principales disputas estará vinculada con la integración del Consejo de la Magistratura bonaerense.

El organismo participa en la selección y evaluación de los postulantes para cubrir cargos de jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces. Por esa razón, la designación de sus integrantes representa una discusión estratégica para los espacios políticos de la Legislatura.

En la primera sesión ordinaria, el Senado avanzó con la elección de parte de sus representantes. Fuerza Patria designó al exministro de Seguridad Sergio Berni como consejero titular y al senador Fernando Coronel como suplente. Para ocupar esos cargos, los legisladores deben contar con título de abogado, una condición que redujo las alternativas dentro del bloque oficialista.

En la oposición, María Luz Bambaci, senadora de La Libertad Avanza vinculada al armado bonaerense de Sebastián Pareja, obtuvo uno de los lugares correspondientes a ese sector. Sin embargo, quedó pendiente la designación del segundo representante opositor.

El PRO reclama esa silla por considerar que corresponde a su representación parlamentaria. La falta de una definición interna dentro del bloque amarillo permitió que los libertarios intentaran avanzar sobre el espacio y profundizó una pelea que podría trasladarse al recinto.

La disputa no se limita al nombre de un senador. También forma parte de la competencia entre La Libertad Avanza y el PRO por ocupar el lugar central de la oposición bonaerense y controlar espacios institucionales clave de cara a las próximas discusiones judiciales.