Caputo defendió el dólar y negó que acelere la inflación
Luis Caputo defendió el nuevo esquema del dólar, negó un pase a precios y explicó cómo el Banco Central empezará a acumular reservas desde enero.Economía16 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este martes a defender el nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central y rechazó que la medida implique una aceleración de la inflación. Según explicó, el sistema de bandas cambiarias se mantiene, aunque con una modificación clave: a partir de ahora, el techo de la banda se ajustará en línea con la inflación.
El funcionario remarcó que no se trata de una aceleración automática del tipo de cambio, sino de un mecanismo que acompaña la evolución mensual del índice de precios. “Este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en nueve meses la inflación empieza con cero, el ritmo del crawl va a ser menor”, sostuvo en una entrevista.
El rol de la política monetaria y la inflación
Caputo insistió en que el proceso de desinflación seguirá en marcha mientras el Banco Central mantenga una política monetaria contractiva. “Hoy la inflación es un fenómeno monetario. Mientras el BCRA sostenga este sesgo, la desinflación va a continuar”, aseguró.
En ese sentido, minimizó las críticas por el momento elegido para ajustar las bandas cambiarias y sostuvo que la decisión se tomó una vez superada la etapa de mayor incertidumbre política.
Qué cambió en las bandas cambiarias
El anuncio del Banco Central se conoció tras el cierre de la rueda cambiaria del lunes. La autoridad monetaria informó que el límite superior de la banda, que hasta ahora se actualizaba al 1% mensual, pasará a hacerlo al 2,5% desde enero, siguiendo el último dato del INDEC.
Con esta modificación, el techo del dólar se ubicará en $1.556, lo que otorga mayor flexibilidad al mercado y reduce la necesidad de intervención directa del BCRA mediante ventas de reservas.
Cómo planea el Gobierno acumular reservas
Uno de los puntos centrales de la exposición de Caputo fue la estrategia para fortalecer las reservas internacionales. El ministro recordó que, hasta ahora, el Estado solo podía retener una cuarta parte de los dólares que compraba.
“Este es el gobierno que más reservas compró en la historia, más del doble que el que le sigue. El problema nunca fue comprar, sino acumular”, afirmó.
El peso de la deuda heredada
Caputo explicó que gran parte de las divisas adquiridas se utilizaron para cancelar compromisos heredados, entre ellos una deuda cercana a USD 40.000 millones con importadores, además de vencimientos con el sector privado.
“Argentina no podía refinanciar como cualquier país normal, producto de décadas de defaults y de incumplimientos”, sostuvo. En ese marco, destacó que el actual Gobierno “respeta los contratos y la propiedad privada”, lo que explica por qué el proceso de acumulación fue más lento pese al volumen de compras.
Qué cambiará desde enero
Según adelantó el ministro, el escenario será distinto a partir de enero, cuando el Banco Central pase a comprar directamente los dólares y pueda conservar el total de las divisas adquiridas.
“Desde enero el Tesoro tiene refinanciamiento. Entonces el que comprará será el BCRA y así podrá acumular reservas”, explicó. El objetivo oficial es que la autoridad monetaria sume dólares al balance sin que esos fondos se destinen de inmediato al pago de deudas.
Respuesta a las críticas y mensaje al mercado
Caputo también apuntó contra economistas que cuestionaron el régimen de bandas y plantearon una salida anticipada del esquema. “Si hubiéramos hecho eso, ¿a dónde creen que se habría ido el tipo de cambio: a $2.000, a $3.000 o a $1.000?”, lanzó.
El ministro cerró con un mensaje de confianza en el programa económico: “Padecimos un colapso en la demanda de dinero y una dolarización sin precedentes, y el programa resistió. De acá en adelante, la inflación tiene que bajar”.
