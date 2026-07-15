“Lo que Nación frenó, la Provincia lo reactivó”: Kicillof convierte las obras paralizadas por Milei en una bandera de gestión

Kicillof convierte las obras paralizadas por Milei en una bandera de gestión.

La paralización de la obra pública dispuesta por el gobierno de Javier Milei dejó en la provincia de Buenos Aires viviendas, centros para la primera infancia y proyectos de saneamiento con distintos niveles de avance. Frente al retiro de los fondos nacionales, la administración de Axel Kicillof comenzó a asumir con recursos propios la continuidad de algunas de esas intervenciones y convirtió esa decisión en uno de los principales puntos de contraste político con la Casa Rosada.

El último capítulo de esa estrategia se abrió en Carmen de Patagones, donde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y Aguas Bonaerenses S.A. iniciaron la reactivación de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales. El proyecto había quedado desfinanciado y paralizado en diciembre de 2023, cuando registraba un avance físico del 33,16%, y ahora será financiado en su totalidad por la empresa provincial.

La intervención permitirá modernizar el sistema de saneamiento de la ciudad, mejorar el tratamiento de los efluentes y reducir el impacto sobre el río Negro, principal fuente de agua para consumo humano, riego frutihortícola y actividades recreativas en la Comarca Viedma-Patagones.

Los trabajos contemplan la construcción de una nueva unidad con capacidad para tratar una carga promedio de hasta 220 metros cúbicos de efluentes por hora. Las instalaciones estarán ubicadas al este de la planta actual, que será reconvertida en una estación de bombeo para integrarse al nuevo sistema.

La nueva planta tendrá dos lagunas aireadas y otras dos destinadas a la sedimentación y decantación de barros. También se construirán estructuras para la desinfección, la cloración y la acumulación del líquido tratado.

A esas tareas se sumarán caminos y veredas internas, espacios verdes, parquización del predio, redes eléctricas, suministro de agua potable, desagües pluviales, iluminación y cañerías de interconexión entre las distintas cámaras y sectores.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó la reactivación como una respuesta concreta al retiro del Gobierno nacional de la obra pública.

“Es saneamiento, es cuidado del río y del ambiente, para que esta ciudad pueda crecer con los servicios que su gente necesita. Lo que Nación frenó, la Provincia lo reactivó”, sentenció.

El proyecto original había sido financiado con recursos nacionales, pero quedó paralizado tras el cambio de administración en diciembre de 2023.

Cuando se interrumpieron los trabajos, la obra registraba un avance físico del 33,16%. La Provincia realizó luego las gestiones necesarias para retomar la construcción y resolvió cubrir el financiamiento restante por medio de ABSA.

La decisión se inscribe en una política más amplia del gobierno de Kicillof para recuperar proyectos que ya contaban con recursos invertidos y que corrían riesgo de deteriorarse por la falta de continuidad.

El mismo esquema comenzó a aplicarse sobre viviendas, centros de primera infancia y otras infraestructuras distribuidas en diferentes municipios bonaerenses.

Uno de los actos más gratificantes es recorrer obras en construcción y después volver cuando se concretan. Es lo que hicimos en #BahíaBlanca, donde entregamos las primeras 101 viviendas de un proyecto habitacional que impulsamos en el barrio Cooperativa 15 de diciembre.



En… https://t.co/5NYsrVkovt pic.twitter.com/A3ix02vxZP — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 18, 2026

Viviendas que quedaron sin terminar

Uno de los principales frentes de intervención provincial es el habitacional. Tras la suspensión de los aportes de la Nación, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, encabezado por Silvina Batakis, amplió el Programa Completar para financiar la terminación de desarrollos inconclusos.

La medida quedó reflejada durante una visita de Kicillof a Bahía Blanca, donde el gobernador entregó 44 viviendas y 526 escrituras y firmó un convenio para finalizar otras 36 unidades del barrio Luz y Fuerza.

El acuerdo fue suscripto junto al intendente Federico Susbielles y contempla tanto la terminación de las casas como la ejecución de las obras complementarias necesarias para que puedan ser habitadas.

El proyecto original preveía 162 viviendas. De ese total, 52 ya habían sido entregadas, otras 72 nunca llegaron a iniciarse y 36 quedaron paralizadas con distintos grados de avance.

Esas últimas fueron incorporadas al Programa Completar, que prioriza proyectos con un alto porcentaje de ejecución para proteger la inversión ya realizada. Según datos oficiales, la primera etapa de la iniciativa permitirá finalizar cerca de mil viviendas en distintos municipios con financiamiento bonaerense.

El administrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia, Diego Menéndez, advirtió que la magnitud del problema supera ampliamente los casos puntuales. “Tenemos un programa llamado Completar Viviendas para finalizar obras que fueron abandonadas por este Gobierno nacional en los últimos dos años”, explicó.

El funcionario indicó que la gestión comenzó por los proyectos con mayor grado de avance y sostuvo que son 16.000 las viviendas que Nación dejó sin terminar en territorio bonaerense.

Los centros infantiles paralizados

El conflicto por la obra pública también alcanzó a los Centros de Desarrollo Infantil. Kicillof denunció que el gobierno de Milei paralizó 86 proyectos destinados a la primera infancia en la provincia de Buenos Aires.

“En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo el gobernador durante una recorrida realizada el año pasado.

“Frente a ello, nosotros no ponemos excusas. Invertimos lo que sea necesario para reactivarlas y terminarlas”, agregó.

De acuerdo con la información oficial, una parte de esos proyectos pudo ser finalizada mediante la articulación de la Provincia con los municipios.

Entre los distritos alcanzados se encuentran Alberti, Bahía Blanca, Berisso, Chascomús, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ituzaingó, Lezama, Pehuajó, Quilmes y Benito Juárez.

Las obras están destinadas a niñas y niños de entre 45 días y cuatro años e incluyen salas, lactarios, cocinas, patios lúdicos y espacios para el cuidado integral.