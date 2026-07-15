Explota Azul: paro de municipales, aguinaldo incompleto y otra señal de alarma para Nelson Sombra

Nelson Sombra, intendente de Azul.

La situación financiera del municipio de Azul volvió a quedar en el centro de la escena. La decisión del gobierno de Nelson Sombra de abonar únicamente el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC) derivó en un fuerte conflicto con los trabajadores municipales, que iniciaron un plan de lucha con paro, movilizaciones y estado de alerta. El episodio no aparece aislado: se incorpora a una sucesión de problemas que vienen desgastando a la administración local y que, según un reciente relevamiento de opinión, también comienzan a reflejarse en la imagen pública del jefe comunal.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) resolvió avanzar con un paro de 72 horas luego de que el Ejecutivo confirmara que no cuenta con los recursos suficientes para completar el pago del aguinaldo. La medida afecta a la totalidad de las dependencias municipales y marca uno de los conflictos gremiales más importantes que enfrenta la actual administración.

La tensión comenzó la semana pasada, cuando Sombra mantuvo un encuentro con representantes sindicales y reconoció las dificultades económicas que atraviesa el municipio. En esa reunión anticipó que gestionaría asistencia financiera ante el Ministerio de Economía bonaerense para poder afrontar el pago completo del aguinaldo.

Sin embargo, las gestiones realizadas en La Plata no arrojaron resultados inmediatos. Según trascendió, funcionarios municipales regresaron únicamente con el compromiso de que la situación sería evaluada, aunque sin precisiones sobre montos ni fechas para una eventual ayuda económica.

Ese escenario dejó al Ejecutivo sin margen para ofrecer certezas a los trabajadores. Tras una nueva reunión entre las autoridades municipales y el secretario general del STMA, la única respuesta oficial fue que todavía aguardaban definiciones de la Provincia y que se pedía "tiempo y paciencia".

La respuesta sindical fue inmediata. La asamblea resolvió declarar el estado de alerta y movilización, realizar un paro total durante jueves y viernes y convocar a una nueva jornada de protesta frente al Palacio Municipal.

Desde el gremio advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no aparecen respuestas concretas y recordaron que el aguinaldo constituye un derecho laboral que debe abonarse en tiempo y forma, rechazando cualquier posibilidad de que quede sujeto a la disponibilidad financiera del Municipio.

Un nuevo problema para una gestión que acumula frentes abiertos

El conflicto con los municipales llega cuando la administración de Sombra ya enfrenta varios cuestionamientos por distintos frentes.

Uno de los más delicados es la discusión por la calidad del agua potable. En las últimas semanas, el médico pediatra Néstor Nasello presentó una denuncia judicial en la que advirtió sobre los elevados niveles de arsénico presentes en el agua de red y pidió investigar las responsabilidades del Municipio, de la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y de organismos provinciales.

El profesional sostuvo que los valores registrados superan el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud y cuestionó que el servicio continúe respaldándose en una normativa provincial de 1996 que admite concentraciones superiores a las previstas por el Código Alimentario Argentino. Además, reclamó que se implementen soluciones estructurales para garantizar un suministro seguro.

A ese conflicto sanitario se suma otro fuerte revés judicial que golpeó directamente a la gestión municipal. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada Tasa por Servicios Esenciales, creada para el sector agropecuario.

La ordenanza impulsada por el oficialismo pretendía cobrar a los productores rurales un monto equivalente al valor de un litro de gasoil por hectárea por mes.

Los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín concluyeron que la norma fue aprobada sin reunir la mayoría especial exigida por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que resolvieron anular completamente el tributo.

La decisión judicial no solo obliga al Municipio a afrontar la devolución de lo recaudado, sino que también reavivó el malestar del sector agropecuario, que desde el inicio había cuestionado la falta de contraprestaciones concretas y el deterioro de los caminos rurales.

Las críticas por el estado de la infraestructura vial, el mantenimiento urbano, los problemas en el hospital municipal y los reclamos por cuestiones de seguridad vienen formando parte de una agenda que distintos sectores sociales y productivos mantienen abierta desde hace meses.

La encuesta también reflejó el desgaste político

En ese contexto, el último relevamiento seccional sobre imagen de intendentes bonaerenses mostró que el escenario político tampoco resulta favorable para el jefe comunal.

Dentro de la Séptima Sección Electoral, Nelson Sombra registró uno de los peores diferenciales de imagen del estudio, con -9,7%, el valor más bajo de toda la sección. Además, fue el intendente que más retrocedió respecto de la medición anterior, con una caída de 3,9 puntos.

En contraste, el intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, encabezó el ranking seccional con un diferencial positivo de 18,8% y también apareció como el dirigente que más creció durante el último mes.

Con un conflicto salarial abierto, dificultades financieras, cuestionamientos judiciales, reclamos por la calidad del agua y un prolongado enfrentamiento con el sector agropecuario, la administración de Nelson Sombra enfrenta uno de los momentos de mayor tensión desde el inicio de su mandato.