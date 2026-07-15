La rosca peronista suma otro mensaje para Kicillof: "Primero tiene que conducir al conjunto"

Cristina, Kicillof y la conducción del peronismo en plena tensión interna.

La discusión sobre el futuro del peronismo dejó de ser un debate reservado a los principales referentes del espacio y empezó a sumar definiciones de dirigentes con peso específico en la historia reciente del justicialismo. Mientras Axel Kicillof busca construir un perfil nacional apoyado en la gestión bonaerense y evita quedar absorbido por la disputa cotidiana con el kirchnerismo, distintas voces comienzan a fijar condiciones sobre cómo debería resolverse la conducción del movimiento de cara a 2027.

En ese escenario apareció el exministro de Agricultura de la Nación y expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien envió un mensaje con destinatario claro. "Quien aspire a ser presidente de la Nación primero tiene que conducir al conjunto del peronismo", sostuvo durante una entrevista con Infocampo. Y, al referirse al gobernador bonaerense, agregó que "tendrá que demostrar que tiene la vocación de conducir al conjunto" si pretende convertirse en candidato presidencial.

Las declaraciones llegaron en un momento en el que la interna volvió a quedar expuesta públicamente. En los últimos días, la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó a quienes "se prueban el traje de candidatos" y reivindicó el liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner. Poco después, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió desde otro registro y pidió evitar una fragmentación que, según advirtió, terminaría favoreciendo electoralmente al presidente Javier Milei.

Más allá de los nombres propios, el intercambio volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al peronismo desde la derrota presidencial: quién ejercerá la conducción política cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral para 2027.

Desde el kirchnerismo sostienen que cualquier reorganización del espacio debe reconocer la centralidad de Cristina Kirchner, mientras que el armado político que responde a Kicillof intenta ampliar su base de sustentación apoyándose en intendentes, organizaciones territoriales y en la gestión provincial.

En ese contexto, las palabras de Domínguez aportan otro matiz. El exfuncionario evitó pronunciarse sobre candidaturas, pero planteó que la legitimidad para disputar la Presidencia no dependerá únicamente del posicionamiento individual sino de la capacidad de sintetizar al conjunto del movimiento.

"No es cómo yo lo veo; lo importante es cómo lo ve la sociedad que forma parte del peronismo para elegirlo como candidato", afirmó.

Cristina Fernández de Kirchner.

La respuesta política del entorno del gobernador viene siendo consistente desde hace semanas. En sus conferencias de prensa, Bianco insistió en que el desafío principal no pasa por anticipar candidaturas sino por construir una propuesta capaz de enfrentar a La Libertad Avanza.

"Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder", sostuvo el ministro, quien además reconoció que hoy conviven distintos liderazgos dentro del universo peronista, con Cristina Kirchner en el kirchnerismo, Sergio Massa en el Frente Renovador, Juan Grabois en Patria Grande y Axel Kicillof desde el Movimiento Derecho al Futuro.

La estrategia del gobernador apunta a instalar otra agenda. En lugar de responder a cada capítulo de la interna, el mandatario provincial procura fortalecer una imagen asociada a la gestión, con recorridas por el interior bonaerense, inauguraciones de obras, respaldo a los municipios y una fuerte confrontación con el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Cristina, otro punto de coincidencia

Aunque la discusión sobre el liderazgo genera diferencias, Domínguez dejó en claro que existe un punto de coincidencia entre los distintos sectores del peronismo: la situación judicial de Cristina Kirchner.

"Todos los peronistas estamos convencidos de que Cristina fue presa injustamente", aseguró. Según planteó, la expresidenta fue condenada en un proceso que, a su entender, vulneró garantías constitucionales, por lo que reclamó su libertad y sostuvo que luego será el propio peronismo el que deba resolver democráticamente quién representará al espacio.

Esa postura coincide con el discurso que vienen sosteniendo dirigentes de La Cámpora y otros sectores del PJ, que ubican la situación judicial de la exmandataria como uno de los ejes políticos del proceso de reorganización partidaria.