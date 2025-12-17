El PJ bonaerense entra en ebullición por la interna

La interna del peronismo bonaerense entró en una fase decisiva. A horas de la reunión del Consejo del Partido Justicialista convocada por Máximo Kirchner, el kicillofismo aceleró movimientos para forzar la renovación de autoridades y preparar una alternativa propia que dispute la conducción partidaria. El telón de fondo es claro: el mandato del actual presidente del PJ bonaerense vence este 18 de diciembre y, salvo un giro inesperado, el conflicto ya no se limita a gestos subterráneos.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Axel Kicillof, comenzaron a ordenarse señales políticas concretas. La más fuerte: la decisión de empujar una candidatura propia para la interna, con la vicegobernadora Verónica Magario como principal figura en danza, aunque sin descartar a un intendente. El gobernador avala ese camino y en las últimas horas mantuvo reuniones con jefes comunales y dirigentes de peso del peronismo bonaerense.

El reloj corre y el PJ define su hoja de ruta

El punto central del temario de este viernes en Malvinas Argentinas será la convocatoria a elecciones internas, en un contexto en el que el plazo formal para hacerlo ya quedó atrás. En ese marco, se descuenta que se avanzará con una prórroga de la actual conducción hasta fines de febrero, con la elección prevista para finales de ese mes o principios de marzo.

Desde el kicillofismo, sin embargo, el clima es de desconfianza. Cerca del gobernador sostienen que la posibilidad de que Máximo Kirchner busque ser reelecto aleja cualquier chance de acuerdo y refuerza la idea de ir a una interna abierta. También hay objeciones a la alternativa de una “unidad” encabezada por el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dada su cercanía a La Cámpora.

El propio Máximo Kirchner salió a marcar posición. En declaraciones radiales, sostuvo que la convocatoria busca que los sectores del PJ “cuenten qué proyecto de país tienen”, y lanzó una definición que fue leída como un mensaje directo a Kicillof: “Es muy difícil tener un proyecto de provincia diferente al del país, siendo la provincia de Buenos Aires”.

Padrones, reclamos y presión territorial

Mientras se acerca la definición, el MDF trabaja en la logística clave de cualquier interna: los padrones. Dirigentes de la Quinta sección electoral elevaron una nota formal reclamando la apertura de afiliaciones y la convocatoria urgente a elecciones.

“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, señalaron en el texto.

Un reclamo similar surgió desde Florencio Varela. Allí, el intendente Andrés Watson y el exdiputado Julio Pereyra impulsaron un comunicado en el que el PJ local reivindicó “los históricos principios democráticos” del peronismo y remarcó la necesidad de garantizar “la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios”.

La presión territorial se combina con gestos políticos de peso. Magario, señalada como la carta fuerte del kicillofismo, renunció esta semana a su banca como diputada provincial para continuar al frente del Senado bonaerense, un movimiento leído como parte del reordenamiento previo a la disputa partidaria.

Un choque que asoma inevitable

Máximo Kirchner evitó confirmar si buscará la reelección, pero dejó en claro que la discusión está abierta. “La nominalidad de quién va a representar al conjunto es importante, pero primero hay que sentarse y escuchar cuándo creen que es mejor votar”, afirmó, y agregó que “en febrero o marzo” el PJ estará eligiendo autoridades.

Mientras tanto, en La Cámpora sostienen que Kicillof habría cambiado de postura respecto de la continuidad de Kirchner, lo que profundiza la desconfianza mutua. Con reuniones previstas antes y después del Consejo, y con el gobernador reuniendo a intendentes y dirigentes del MDF en los próximos días, el PJ bonaerense se encamina a una interna que promete ser áspera.

La pelea por la conducción partidaria ya está lanzada. Y, esta vez, todo indica que el desenlace se definirá en las urnas del peronismo.