"Sumar fuerzas": la frase que marcó el encuentro secreto de Cristina y Kicillof
Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en Constitución: unidad, estrategia y un mensaje al peronismo a semanas de las elecciones de octubre.Política02 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron este miércoles en el departamento de la expresidenta ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El encuentro, que se mantuvo bajo estricta reserva, duró una hora y media y se produce a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Una charla reservada y sin fotos
El gobernador bonaerense llegó por la tarde al edificio, donde Cristina cumple arresto domiciliario. Según trascendió, el encuentro se desarrolló en un clima de análisis político y sin fotos oficiales, lo que reforzó el carácter reservado de la reunión.
En la mesa estuvieron dos ejes centrales: la situación económica y social que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei y el rol del peronismo en el último tramo de la campaña.
"Hay que sumar fuerzas"
La frase que más resonó fue la de "sumar fuerzas para la elección de octubre", que sintetiza el mensaje de unidad que ambos dirigentes buscan enviar al interior del oficialismo. En un escenario marcado por tensiones internas y la crisis económica, Cristina y Kicillof coincidieron en que la prioridad es sostener la cohesión del espacio.
Un reencuentro tras cuatro meses
La última vez que Cristina y Axel se habían visto fue el 10 de junio, en la sede del PJ nacional, el mismo día en que la Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión para la expresidenta. Casi cuatro meses después, el reencuentro en Constitución aparece como un gesto político de alto impacto en la previa electoral.
Mensaje al peronismo bonaerense
El gobernador bonaerense llega al encuentro en medio de su propia pulseada con la oposición por un pedido de endeudamiento en la Legislatura. Ese contexto, sumado a la necesidad de mostrar unidad, refuerza la lectura de que el cónclave en San José 1111 no solo tuvo proyección nacional, sino también provincial.
La reunión buscó dejar atrás las tensiones que atravesaron al PJ bonaerense durante el año. “Fue un buen encuentro”, señalaron cerca de ambos dirigentes, que coincidieron en que no es momento de disputas internas mientras el gobierno de Milei enfrenta una crisis cada vez más aguda.
Bullrich, tajante con Espert: “Tiene que volver a los medios y contestar”
La ministra de Seguridad reiteró que el diputado de La Libertad Avanza debe aclarar su situación tras la denuncia por presuntos aportes del empresario acusado de narcotráfico.
De Zárate a Olavarría: el espejo de la crisis industrial en la provincia
Con fábricas paralizadas, despidos masivos y caídas históricas en la producción, Zárate, Olavarría y Campana se convirtieron en el símbolo más crudo de la recesión que atraviesa la industria bonaerense.
Larroque y la interna con La Cámpora: “Ya discutir a Axel es tapar el sol con un dedo”
El ministro bonaerense destacó el liderazgo de Kicillof tras el triunfo de septiembre, pero advirtió que aún hay tensiones internas y reclamó pluralidad pensando en 2027.
El Garrahan estalla: paro, marcha y reclamos en medio del debate en el Senado
Paro de 24 horas y marcha al Congreso: el Garrahan desafía el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica en plena sesión del Senado.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.
Pago extra en octubre: jubilados, pensionados y beneficiarios sociales recibirán un bono
La medida fue oficializada por decreto y se aplicará también a la PUAM, pensiones no contributivas, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.