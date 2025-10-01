Qué opinan los argentinos sobre el ingreso de militares de EE.UU. a la Argentina
01 de octubre de 2025
La última encuesta de Management & Fit encendió alarmas en la Casa Rosada: la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó al 37,3%, la cifra más baja desde que asumió en diciembre de 2023.
El estudio, realizado entre el 15 y el 25 de septiembre con 2.600 casos a nivel nacional, muestra que la imagen negativa trepó al 47,8%, consolidando la tendencia descendente en la valoración del mandatario.
El relevamiento también revela que la aprobación del Gobierno descendió a 43,7%, mientras que la desaprobación llegó al 53,4%, el nivel más alto de la gestión libertaria. Es decir, cinco de cada diez argentinos ya no respaldan la administración de Milei.
En paralelo, otra medición de la misma consultora indica que la aprobación se ubicaría incluso más abajo, en 34,9%, con una desaprobación del 62,3%.
La encuesta también refleja el impacto de la crisis en la vida cotidiana. El 50% de los hogares reconoció tener dificultades para cubrir los gastos del mes, mientras que ocho de cada diez modificaron sus hábitos de consumo en el último año, postergando compras y reduciendo salidas.
Según el propio Milei, la caída en la actividad responde a un “esquema destructivo instrumentado desde el Congreso”. Sin embargo, el humor social muestra otra lectura: desconfianza y preocupación por el futuro inmediato.
El estudio marca un giro en la agenda pública: la corrupción pasó a ser la principal preocupación de los argentinos (24%), desplazando a la inflación, que durante meses lideró el ranking.
Detrás aparecen la inseguridad (16,8%), el aumento de precios y tarifas (15,9%), la pobreza y la desocupación.
Además, un 60,1% responsabiliza directamente a Milei por los hechos vinculados al caso Spagnuolo, con un peso mayor entre mujeres y mayores de 40 años.
De cara a las legislativas del 26 de octubre, la encuesta también midió intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Allí, el candidato opositor Jorge Taiana encabeza con 34,9%, superando al oficialista José Luis Espert, que llega al 30%.
La caída en la imagen presidencial refuerza el escenario de debilidad política para el oficialismo en un momento clave.
