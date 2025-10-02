El candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se negó a responder si recibió o no una transferencia de 200 mil dólares del empresario Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. La acusación fue presentada en la Argentina por el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, y volvió a reflotar en plena campaña 2025.

Machado, señalado como financista y acusado de lavar dinero del narcotráfico, se encuentra actualmente detenido en Viedma bajo prisión domiciliaria por un pedido de Estados Unidos.

“No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”, dijo Espert en una entrevista con A24, en la que repitió la misma frase cada vez que le insistieron sobre el tema.

Una causa “refritada” y cuestionamientos en TV

El libertario aseguró que la denuncia se basa en “un papel trucho de una contabilidad paralela” y que se trata de “una causa refritada” iniciada en 2021. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, lanzó con dureza.

El legislador remarcó además: “No voy a permitir que esto que plantea Grabois sea un tema de campaña. Además, en el 2020 yo no era ni candidato, ni diputado, ni político. Trabajaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo, lo puedo justificar”.

Aviones privados y camionetas blindadas

Pese a rechazar las acusaciones, Espert reconoció que viajó en un avión privado de Machado durante la presentación de su libro La Sociedad Cómplice en 2019, y que también utilizó en varias ocasiones una Grand Cherokee blindada que pertenecía al empresario.

“Me subía a dónde me decía el partido. En campaña, el partido te da el traslado, hacía lo que me decía el partido. En ese momento yo vivía en una nube de pedos, recién entraba en política”, explicó, al tiempo que aclaró que “un candidato no maneja fondos de campaña”.

Cómo conoció a Fred Machado

En relación a su vínculo con el empresario, Espert relató que lo conoció a principios de 2019 a través del abogado Pablo De Luca. “Me dice que había una persona nacida en Viedma, que vivía en Estados Unidos, un empresario muy exitoso, que apoyaba mucho las ideas de la libertad y que quería conocerme”, recordó.

“Él me lleva en su avión a Viedma, yo presento ese libro y agradezco públicamente que me haya llevado”, detalló. No obstante, aclaró que no fue él quien acercó a Machado al partido para que este facilitara vehículos en la campaña.

Reacciones políticas: Milei lo respalda y Bullrich pide explicaciones

En medio de la controversia, el presidente Javier Milei salió a respaldar a Espert y desestimó las acusaciones en su contra. “Son chimentos de peluquería”, expresó el mandatario.

Distinta fue la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le exigió explicaciones urgentes. Sobre ello, Espert respondió: “Hablé con Patricia y me dijo que fue una mezcla de una desafortunada declaración de ella que al mismo tiempo fue malinterpretada”.

Reclamo en Diputados y presión opositora

La polémica también llegó al Congreso. Durante el debate por el Presupuesto 2026, legisladores de Unión por la Patria le reclamaron a Espert que renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en virtud de sus vínculos con Machado.

La acusación, el silencio ante las preguntas, el respaldo oficialista y las exigencias opositoras colocan a Espert en el centro de la escena política en un momento clave de la campaña electoral.