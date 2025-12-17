Aunque cayó el dólar, la inflación mayorista volvió a subir

La inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre pese a la baja del dólar

La inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre pese a la baja del dólar

La inflación mayorista volvió a mostrar señales de aceleración en noviembre, aun cuando el tipo de cambio oficial registró una caída durante el período analizado. Según informó este miércoles el INDEC, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 1,6%, por encima del 1,1% de octubre, aunque se mantuvo por debajo del 2%.

El dato refleja un rebote luego de la desaceleración del mes previo y estuvo explicado principalmente por el comportamiento de los productos manufacturados de origen nacional, que volvieron a empujar los costos en la cadena productiva.

Qué explicó el rebote del IPIM en noviembre

Manufacturas nacionales, el principal motor: De acuerdo con el informe oficial, el avance del IPIM se explicó por una suba del 1,8% en los productos nacionales, mientras que los importados retrocedieron 0,6%. En el desglose por categorías, los productos manufacturados de origen nacional treparon 2,3%, compensando las bajas de los productos primarios (-0,3%) y los importados (-0,6%).

Dentro de las manufacturas, se destacaron las aceleraciones en productos refinados del petróleo (+3,8%), vehículos (+3%) y sustancias y productos químicos (+1,6%), rubros con fuerte incidencia en el índice general.

El rol del dólar en el comportamiento de los precios

El IPIM mide la evolución de los precios entre mediados de mes, en este caso del 15 de octubre al 15 de noviembre. Durante ese período, el tipo de cambio mayorista retrocedió 1,4%, una baja sensiblemente menor a la del mes anterior, cuando el dólar había caído más de 5%.

Esa diferencia en la dinámica cambiaria ayuda a explicar por qué la inflación mayorista fue más baja en octubre y retomó impulso en noviembre, aun con un dólar todavía en retroceso.

Inflación mayorista e inflación minorista: la brecha sigue abierta

La semana pasada, el INDEC informó que la inflación minorista (IPC) alcanzó el 2,5% en noviembre, mostrando también una aceleración frente al mes previo. A diferencia del índice mayorista, el IPC mide precios entre puntas de mes y tiene mayor peso de servicios y productos no transables.

En noviembre, el IPC fue impulsado por ajustes en precios regulados, como tarifas, transporte y combustibles, además de aumentos en alimentos como carnes, verduras y aceites. Ese combo llevó a que las canastas básicas registraran subas superiores al 4%.

Los números del año y la comparación interanual

Con un mes aún por computar, la inflación minorista acumuló en 2025 un alza de 27,9%, mientras que el IPIM avanzó 23,2% en los primeros once meses del año. En la comparación interanual, los precios mayoristas mostraron una suba de 24,3%, frente al 31,4% del IPC, una brecha superior a siete puntos.

Según el detalle del INDEC, los mayores aumentos interanuales dentro del IPIM se registraron en tabaco (39%), productos agropecuarios (36,9%), productos refinados del petróleo (33,4%) y vehículos automotores (29,6%). En el otro extremo, petróleo crudo y gas mostraron una variación de apenas 0,5%.

Otros indicadores mayoristas de noviembre

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró en noviembre un aumento de 1,3%, con subas del 1,4% en productos nacionales y una baja del 0,5% en importados. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 1,4%, con una caída del 0,4% en productos primarios y subas del 2,1% en manufacturas y energía eléctrica.

El comportamiento de los precios mayoristas, que había insinuado una moderación en octubre, dejó en suspenso esa tendencia tras el rebote de noviembre, aunque los niveles se mantienen por debajo de los registros del primer semestre del año.