El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una dura crítica contra la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) por haber recurrido a la Justicia para frenar una medida de desregulación en el sector vitivinícola. En un extenso mensaje publicado en la red social X, el funcionario los comparó con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y los acusó de promover prácticas anticompetitivas.

“Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, escribió Sturzenegger al cuestionar el amparo judicial que busca restablecer la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que el Gobierno decidió volver opcional en el marco de su política de desregulación.

La desregulación del CIU y el eje del conflicto

Según explicó el ministro, el cambio normativo respondió a un dato concreto: el 45% de los productores que antes estaban obligados a presentar el CIU dejó de usarlo una vez que pasó a ser opcional.

“Por eso justamente lo hicimos opcional”, argumentó Sturzenegger, al sostener que quienes consideren útil el certificado —por ejemplo, para fines de trazabilidad— pueden seguir utilizándolo, mientras que el resto queda liberado del trámite.

La medida forma parte del proceso de desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que el funcionario defendió como un intento por eliminar “restricciones, trámites absurdos e injerencias indebidas”.

“Un solo corazón”, la frase que encendió la discusión

En su publicación, Sturzenegger trazó un paralelismo directo con la disputa entre el Gobierno y la AFA, luego de que el DNU 70/23 habilitara a los clubes a optar por convertirse en sociedades anónimas.

“Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón”, ironizó el ministro, al señalar que en ambos casos se recurrió a la Justicia para impedir la opcionalidad y limitar la capacidad de elección.

“Recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir”, sostuvo, al hablar de intereses corporativos detrás de las presentaciones judiciales.

Las dos hipótesis de Sturzenegger sobre el reclamo vitivinícola

La primera hipótesis planteada por el ministro apunta a que el CIU funcionaba como un mecanismo de control del mercado, al concentrar información clave sobre el movimiento de la uva.

“El valor del CIU emerge como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas”, afirmó, al deslizar la posibilidad de cartelización dentro del sector.

El rol de la Coviar y una tasa en discusión

La segunda posibilidad, según Sturzenegger, es que la eliminación del certificado complique el cobro de una tasa privada vinculada a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo mandato —remarcó— se encontraría vencido. “Sin el CIU se les dificulta el cobro de esa tasa. Ahí aparece el verdadero interés”, lanzó.

La respuesta del sector y el rol de la Justicia

Desde cámaras vitivinícolas y entidades provinciales cuestionaron las comparaciones del ministro y aseguraron que el reclamo judicial busca preservar la trazabilidad y la reputación del vino argentino. Señalaron además que, tras agotar instancias administrativas, recurrieron a la Justicia para defender los derechos de propiedad de los productores primarios.

El amparo fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, y mantiene abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y sectores productivos.

“La regulación es un lobo con piel de cordero”

En el cierre de su mensaje, Sturzenegger defendió con firmeza la agenda de desregulación impulsada por Javier Milei y dejó una definición contundente: “La regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero”.

“Esperemos que la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”, concluyó.