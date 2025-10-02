Golpe al plan Milei: se evaporan los dólares de las retenciones
El Gobierno se desprendió de un quinto de lo que había comprado con retenciones cero. Crece la presión cambiaria y la incertidumbre. Todos los números.Economía02 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
En medio de la tensión financiera, el Tesoro Nacional volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con una fuerte venta de dólares. Según datos del mercado, este miércoles colocó entre u$s400 y u$s450 millones para intentar frenar la presión sobre el dólar mayorista, que terminó con una suba de $43 en el día, cerrando en $1.423 para la venta.
Gobierno contra el mercado: bloque de u$s800 millones en juego
De acuerdo a Bloomberg, la estrategia oficial consistió en colocar un bloque de u$s800 millones en la zona de $1.425, con el Tesoro como uno de los únicos oferentes en la plaza cambiaria. La dinámica se da en un contexto donde los dólares del agro ya no ingresan con la misma fuerza y la intervención oficial se vuelve clave para contener el tipo de cambio.
“Hoy el Tesoro puso dos paredones en $1.425 por 800 millones de dólares. Fue el único offer del mercado”, explicó Nicolás Cappella, analista de IEB, quien estimó la venta efectiva en unos u$s450 millones.
A 16 ruedas de las elecciones, crece la incertidumbre
La tensión cambiaria se da a 16 días hábiles de las elecciones legislativas, en un clima donde los inversores descuentan un posible cambio de régimen económico tras los comicios. La intervención del Tesoro es la segunda consecutiva: el martes también se había desprendido de divisas, aunque esa vez cerró con un saldo neto de compras de u$s30 millones.
El problema para el Gobierno es que la venta de este miércoles equivale a un 20% de lo que había conseguido comprar con la eliminación de retenciones la semana pasada.
Retenciones cero: alivio corto y recaudación desplomada
La estrategia de retenciones cero a las exportaciones de granos permitió que el Tesoro acumulara poco más de u$s2.200 millones, aunque se esperaba que pudiera retener al menos la mitad de lo liquidado por el campo. Sin embargo, la fuerte demanda privada de divisas y la desconfianza sobre el rumbo económico limitaron esas compras.
Al mismo tiempo, la recaudación fiscal se desplomó. Según la Agencia de Recaudación (ARCA), en septiembre los ingresos por retenciones crecieron apenas un 4,3% interanual contra una inflación del 33,6%, lo que implica una baja real del 22%.
Jornada roja en los mercados financieros
La venta de dólares no alcanzó para contener la desconfianza. Los bonos argentinos cayeron hasta 2,2% en Wall Street y las acciones locales sufrieron bajas generalizadas. Analistas remarcan que, con un tipo de cambio mayorista todavía por debajo de la banda superior fijada con el FMI, el BCRA no puede intervenir, dejando al Tesoro como único jugador posible.
En ese marco, la decisión de quemar dólares en pleno proceso electoral agrega más tensión a un mercado que ya descuenta un escenario devaluatorio tras las elecciones de octubre.
