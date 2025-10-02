El Garrahan estalla: paro, marcha y reclamos en medio del debate en el Senado

Los trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y este jueves se movilizarán al Congreso para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica.

La medida comenzó el miércoles a las 21 y se extenderá hasta las 7 del viernes 3 de octubre. La movilización está prevista para las 12.30, cuando los manifestantes partirán desde Combate hacia la Plaza de los Dos Congresos.

Una protesta que coincide con el debate en el Senado

El reclamo de los profesionales de la salud se dará en medio de la sesión del Senado, convocada a las 10.00, donde la oposición intentará anular los vetos presidenciales tanto a la Ley de Emergencia Pediátrica como a la de Financiamiento Universitario.

Si la mayoría que aprobó la iniciativa vuelve a sostener su postura, el veto presidencial perderá vigencia y la norma quedará promulgada automáticamente. Por este motivo, se prevé una jornada con fuerte movilización social frente al Congreso.

El reclamo gremial y la consigna de la marcha

“Implementación ya de las leyes del Garrahan y universidad”, es la consigna lanzada por la Junta Interna de ATE en el hospital pediátrico, que convocó a sumarse a la movilización.

“Los recursos genuinos son de los trabajadores y deben recomponer los salarios sin discriminación”, remarcaron en un comunicado difundido en redes sociales.

El bono extraordinario y la respuesta sindical

La protesta se da luego de que el Gobierno confirmara la entrega de un bono extraordinario al personal médico y administrativo: $450.000 para profesionales y $350.000 para el resto de los trabajadores, según el Consejo de Administración.

El secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, reconoció el pago como “una conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema”.

El dirigente advirtió que la medida es transitoria y no soluciona de fondo la situación salarial, por lo que el conflicto gremial seguirá abierto.

Expectativa por una jornada clave

Con la sesión en el Senado y la protesta en la calle, el futuro de la Ley de Emergencia Pediátrica se definirá en un clima de máxima tensión. Los trabajadores del Garrahan apuntan a que la presión social y gremial sea determinante para que la norma finalmente entre en vigencia.