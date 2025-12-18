La CGT endureció su discurso y advirtió con un paro nacional
La CGT advirtió que si el Gobierno no escucha habrá paro nacional. Rechazo frontal a la reforma laboral y duras críticas al modelo económico.Política18 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a subir el tono contra el Gobierno y advirtió que, si no hay respuestas a los reclamos del movimiento obrero, el conflicto podría escalar hasta un paro nacional. La advertencia fue realizada durante el acto realizado en Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.
El primero en tomar la palabra fue Octavio Argüello, co-secretario general de la central obrera, quien dejó una definición contundente: “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”.
“No se genera trabajo quitando derechos”
Durante su discurso, Argüello cuestionó con dureza el corazón del proyecto oficial y rechazó el argumento del Gobierno sobre la supuesta creación de empleo. “Es mentira que se dé trabajo quitando derechos”, afirmó, al tiempo que convocó a los trabajadores a “ganar la calle” para defender conquistas logradas tras años de lucha sindical.
El dirigente camionero también apuntó directamente contra los legisladores que acompañen la iniciativa: “Le decimos a los senadores que ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo van a demandar”.
Gerónimo: “Este modelo económico ya fracasó”
Otro de los mensajes más duros fue el de Cristian Gerónimo, también integrante del triunvirato de conducción de la CGT. El dirigente sostuvo que el rumbo económico del Gobierno “ya fracasó” y lo vinculó al cierre de 20 mil empresas pyme desde el inicio de la gestión.
“Esta CGT tiene muy claros los intereses que representa y vamos a defender los derechos de los trabajadores sin ceder ni un paso”, enfatizó. En ese sentido, explicó que la central obrera rechaza la reforma laboral porque “no genera nada a favor del mundo del trabajo” y está “escrita a favor de las grandes corporaciones”, sin beneficios para pymes ni medianas empresas.
Solá anticipó un plan de lucha que puede escalar
El cierre del acto estuvo a cargo de Jorge Solá, quien calificó la iniciativa oficial como un “ataque a la libertad”, en contraste con el discurso libertario que sostiene el Gobierno. El dirigente confirmó que la CGT ya definió un plan de lucha y advirtió que, de no ser escuchados, el conflicto terminará en un paro nacional en todo el país.
Solá también cuestionó a los impulsores del proyecto, en particular a Federico Sturzenegger, a quien vinculó con antecedentes de ajuste: “Son los mismos que participaron del Megacanje de 2001 y le sacaron el 13% a los jubilados”.
Críticas al modelo y antecedentes históricos
Durante su intervención, Solá trazó un paralelismo histórico y advirtió que la flexibilización laboral no es una novedad. “Para que haya trabajadores en negro, primero hay una economía en negro. En los 70 lo intentaron los militares, volvió recargado en los 90 y también en los 2000”, repasó.
Además, señaló que el Gobierno tiene una deuda pendiente con la sociedad al no impulsar una actividad productiva que genere empleo genuino y sostuvo que el ajuste impacta en áreas sensibles como discapacidad, salud y educación.
El documento de la CGT contra la reforma laboral
En el acto, la central obrera leyó un documento en el que rechazó de plano la iniciativa oficial. “Una verdadera modernización laboral no es sacar derechos”, afirmaron, y alertaron que el proyecto solo profundizará la pobreza, la exclusión social y la precarización laboral.
“No vamos a renunciar a nuestra lucha por el trabajo digno”, remarcaron desde el escenario, frente a columnas sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas concentradas frente a la Casa Rosada.
Tensión en la 9 de Julio durante la desconcentración
Minutos antes del cierre del acto, se registraron momentos de tensión en la Avenida 9 de Julio, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se desplegaron con actitud intimidante frente a un grupo de manifestantes, en un intento de aplicar el protocolo antipiquetes. En paralelo, en la zona de Plaza de Mayo comenzaba la desconcentración del acto sin incidentes mayores.
