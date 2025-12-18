Encuesta revela en qué gastos ajustan más las familias

La mejora en las expectativas económicas no alcanza, por ahora, para revertir el impacto del ajuste en la vida diaria de los hogares. Aunque una porción creciente de la población confía en una recuperación hacia 2026, el consumo sigue contenido y los recortes se profundizan en gastos clave del presupuesto familiar.

Así lo reflejó la última Encuesta Social Mood, elaborada por la consultora Moiguer correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que mostró una brecha persistente entre el optimismo proyectado y las decisiones concretas de compra.

Optimismo en alza, consumo al mínimo

Según la encuesta, el 52% de los consultados manifestó expectativas positivas para los próximos doce meses, un salto de 9 puntos respecto de octubre. En paralelo, la percepción de una crisis inminente cayó al 36%, 13 puntos menos que en el relevamiento previo.

El análisis del clima social acompañó ese giro: las menciones positivas sobre la situación del país crecieron del 32% al 42%, mientras que las negativas descendieron del 31% al 26%. Sin embargo, el informe advirtió que este cambio de ánimo es frágil y responde más a factores coyunturales que a mejoras concretas en el bolsillo.

La demanda sigue restrictiva

Pese al repunte de expectativas, los hábitos de consumo no mostraron una recuperación. La encuesta indicó que la demanda restrictiva se mantuvo estable, con niveles del 35% y 37%, prácticamente sin variaciones frente al trimestre anterior.

La percepción de vulnerabilidad económica continúa siendo dominante. La billetera sigue ajustada y la distancia entre la esperanza futura y la realidad cotidiana se consolidó como una de las marcas del período analizado.

Tres formas de soportar el ajuste

A partir de focus groups, el informe identificó tres tipos de esfuerzo dentro de la clase media:

Ajuste estratégico

Se observó en sectores medios más acomodados, que recortaron consumos como una inversión a futuro. Ajustaron gastos para emprender, construir o avanzar con proyectos personales, interpretando la restricción como un costo transitorio.

Ajuste defensivo

Caracterizó a hogares que buscaron sostener la estabilidad aumentando horas de trabajo, recurriendo al pluriempleo o reforzando redes familiares. El objetivo fue resistir y evitar un deterioro mayor del nivel de vida.

Ajuste desgastante

Afectó a quienes quedaron desacoplados del resto de la clase media. En estos casos, el esfuerzo no generó mejoras presentes ni expectativas claras a futuro, y la restricción se volvió una constante.

Trabajo frágil y poder de compra en caída

La encuesta también encendió luces de alerta sobre el frente laboral. La caída del empleo formal se profundizó, el cuentapropismo informal ganó terreno y el pluriempleo se transformó en una estrategia extendida.

Estos procesos erosionaron la capacidad de compra y limitaron cualquier intento de recuperación del consumo. El 51% de los encuestados afirmó haber sumado horas de trabajo, un empleo adicional o un emprendimiento, mientras que la informalidad alcanzó al 37%.

¿En qué gastos ajustan más los hogares?

Los datos más contundentes de la encuesta se vincularon con la vida cotidiana. El 62% redujo gastos en el último mes, el 50% se quedó sin dinero antes de terminarlo y el 57% reconoció estar endeudado, 7 puntos más que a comienzos de 2025.

El ajuste se concentró en consumos habituales:

Uso de taxi o apps de transporte: -70%

Salidas y esparcimiento: -70%

Bebidas alcohólicas: -69%

Golosinas y chocolates: -69%

Asados con amigos o familia: -67%

Transporte público: -67%

Uso de auto o moto propios: -51%

Actividades deportivas: -46%

Servicios de streaming: -46%

Primeras marcas de alimentos: -36%

El recorte atravesó ocio, movilidad y alimentación, reflejando una reorganización forzada de prioridades para sostener gastos básicos.

Consumo estancado frente al año anterior

Al comparar con 2024, el 29% afirmó que su consumo se mantuvo estable, el 23% dijo que se ajustó en los últimos meses y el 22% sostuvo que se mantuvo bajo tras los recortes previos. Otro 18% señaló que profundizó el ajuste recientemente. Solo el 7% indicó una expansión del consumo.

Proyecciones para 2026: esperanza con límites

De cara a 2026, el 53% espera una mejora en su capacidad de compra. No obstante, el informe subrayó que esa expectativa convive con un escenario laboral frágil y con estrategias de supervivencia que siguen marcando la vida diaria.

El optimismo aparece proyectado hacia adelante, mientras que el presente continúa definido por la restricción, el esfuerzo y la administración estricta del presupuesto familiar.