La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a exigir al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que dé explicaciones sobre la denuncia en su contra por presuntos aportes de Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico.

“José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto”, sentenció Bullrich. El legislador, entrevistado este miércoles por la noche, se negó a responder si Machado le transfirió 200 mil dólares.

Críticas a la oposición

La funcionaria libertaria también se refirió a la presión política que enfrenta Espert en el Congreso. “Una cosa es el embate que hace la oposición de querer sacarlo de una comisión cuando ni siquiera está ni imputado. No justifica de ninguna manera el embate que hace la oposición”, sostuvo.

“El voto liberal exige respuestas”

Consultada sobre la respuesta esquiva que dio Espert en la entrevista televisiva, Bullrich fue categórica: “No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no lo exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad de la conducta de nosotros”.

En la misma línea, agregó que el kirchnerismo busca instalar una narrativa: “La forma en que toman los temas y los introducen en la agenda es una estrategia de inteligencia. Estamos frente a un adversario que busca voltearte en los que son tus columnas vertebrales, como la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos”.

“Cuando uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar”

La ministra consideró que Espert adoptó “una posición un poco cerrada en no decir exactamente las cosas que sucedieron”. Y enfatizó: “Cuando uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar y decir las cosas. Después te pueden criticar o no por las cosas hechas. Pero Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”.

El rol de Grabois y la denuncia penal

En relación al video difundido por Juan Grabois y la denuncia presentada contra Espert, Bullrich lo relativizó: “Cuenta lo que a él le conviene contar. Si todo el kirchnerismo es corrupto, ustedes van a entrar en la misma categoría”.

Ese mismo miércoles, el propio Espert volvió a evitar la respuesta sobre los aportes: “No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”, repitió varias veces durante su participación en televisión.

“Dejaría al Presidente a un lado”

Bullrich buscó despegar al mandatario de la controversia: “Nos tenemos que defender de un kirchnerismo que te ataca. Todos tenemos que estar en San José 1111 con tobillera [por Cristina Kirchner]. Y esto no es así, no es la realidad. Dejaría al Presidente a un lado sobre esta denuncia que involucra a un candidato de LLA”.

Además, insistió en que el Gobierno debe enfocarse en su agenda: “Necesitamos hablarle a la gente porque después de todos los logros que tuvimos vamos a poder tener un mejor momento. Es un embate tan permanente que tampoco podés contestar porque nos sacan de la agenda positiva”.

“Espert era un novato”

Finalmente, la ministra explicó que el origen del vínculo con Machado pudo estar condicionado por la falta de experiencia política de Espert. “Era un novato, una persona que nunca había estado en la acción política. Eso lo lleva a no conocer o no tener en cuenta determinadas reglas que uno utiliza. Yo tenía un equipo especializado donde cualquier persona que se te acerca en una campaña vos le haces un informe de quién es, pero en 2019 Espert estaba solo”, concluyó.