De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el diputado nacional Facundo Manes brindó precisiones sobre su nuevo espacio “Para Adelante”, con el que competirá en los comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dirigente definió a su fuerza como “un espacio nuevo que nace con un desafío enorme, construir una alternativa en Buenos Aires, en la Ciudad, al gobierno de Milei, que lo representa Patricia Bullrich, y a La Cámpora”.

“Queremos discutir cómo generamos riqueza”

El neurólogo remarcó que la propuesta de su espacio es “discutir cómo generamos riqueza y no cómo administramos pobreza”, y sostuvo que “es necesario construir una nueva alternativa en la política argentina”.

En esa línea, apuntó: “No tienen que estar los de antes, pero tampoco los de ahora, y tenemos que tener ideas superadoras, cómo generar riqueza, cómo generar bienestar”.

Competencia directa con La Cámpora

Al analizar el escenario electoral, Manes proyectó que competirá con La Cámpora por el tercer senador en CABA. “El que no quiere ir a votar por lo de antes, que es el kirchnerismo, ni por lo de ahora, que vaya a votar por nosotros, por lo nuevo”, expresó.

Y agregó: “Este 26 de octubre la sociedad tiene una oportunidad de decirle: ‘Basta de este rumbo, queremos que termine el mandato, pero cambie, por favor’”.

Críticas al rumbo del Gobierno nacional

En relación al presidente Javier Milei, Manes afirmó que “tiene que cambiar porque la sociedad le dio una alerta hace unos días”. Sobre las medidas necesarias, sugirió: “Debería cambiar el plan económico” e implementar modificaciones en el Gabinete. Además, destacó que sería clave “reforzar el diálogo con los gobernadores y la escucha de la ciudadanía”.

El vínculo del oficialismo con los mandatarios provinciales

El diputado hizo referencia a los contactos que el Gobierno nacional comenzó a entablar con gobernadores. Actualmente, el Ejecutivo busca ampliar los puentes más allá de la mesa política federal que integran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

En representación de la Casa Rosada, intervienen el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el titular del Interior, Lisandro Catalán, quien tiene previsto reunirse con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz e integrante de Provincias Unidas, un espacio crítico de la gestión libertaria.

La preocupación por la salud mental

Otro de los temas centrales en el discurso de Manes fue la salud mental de los argentinos. “Estamos rotos por dentro. Es momento para un psiquiatra general”, ironizó.

El diputado advirtió que “hoy hay una epidemia de salud mental en todo el mundo, pero en la Argentina es mayor por el declive crónico del país, la falta de oportunidades, los chicos no ven futuro y esto afecta a los adolescentes”.

La violencia política y el rol de las redes

Manes vinculó esta situación con el clima político actual: “Los trolls agresivos aumentan más la ansiedad, la angustia, el estrés”. Y agregó: “Cuando la gente se dé cuenta que el discurso violento de la política los complica más, van a estar más enojados con la política”.

Los nombres que integran la lista

El espacio “Para Adelante” fue lanzado en mayo y, a medida que se acercaron las elecciones, Manes confirmó quiénes lo acompañarán en la lista.

Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público y vicepresidenta de la Fundación Éforo, será su compañera de fórmula en la boleta para el Senado.

En tanto, Sergio Abrevaya (presidente del GEN), la abogada Viviana Dirolli, Martín Borgna, la investigadora del CONICET Mirna Biglione y el músico Fernando Gril se postularán como candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.