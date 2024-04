El legislador de Unión por la Patria, Matías Barroetaveña, se sumó a las críticas contra Jorge Macri por llevar adelante una "agenda de mano dura" que acrecienta las desigualdades. Dijo, además, que no escucha a la oposición y recordó el historial de negocios del clan en la Ciudad.

-Matías, hace tiempo que vengo hablando con legisladores de la oposición local y todos coinciden en que el gobierno de Jorge Macri “fracasó” y no tiene una hoja de ruta. ¿Qué balance podés hacer de su gestión?

Asumió el 10 de diciembre, después de 16 años de continuidad de la misma fuerza política, en un contexto donde el último año de gestión fue el peor por la campaña presidencial de (Horacio) Rodríguez Larreta y la de cuatro ministros que competían por la jefatura de Gobierno. Desatendieron a la ciudad, profundizaron el abandono y las desigualdades.

Creo que se esperaba que Jorge Macri empezara a demostrar su propia impronta, pero, en cambio, en el verano se fue de vacaciones, visitó al Papa, no hizo ninguna aparición de gestión y lo único que logró fue profundizar los problemas: se inundó la ciudad, no retiraron las ramas de los árboles caídos y llegó la epidemia del dengue con una ausencia total del Estado que ni siquiera escucha las propuestas que hacemos.

- Algunas voces opositoras señalan que Jorge Macri fue puesto como jefe de Gobierno por el clan para cuidar los negocios familiares. ¿Coincidís?

Desde 1983 para acá el Grupo Macri ha tenido una participación importante en la Ciudad primero con el manejo de los residuos con la empresa Manliba durante la dictadura, después a través de Ángelo Calcaterra, y luego a través de la empresa SES de Caputo, amigo íntimo de Macri. Esos negocios han ido pasando por muchos rubros, el último más reciente es el del estacionamiento medido o algunas concesiones como el patio gastronómico de las ex cocheras presidenciales que se armó en un espacio que era del gobierno nacional. A Jorge Macri no lo podemos acusar por portación de apellido, veremos cómo va avanzando, pero nosotros estaremos en el control de gestión.

–Siempre recuerdo una frase de Horacio Verbitsky, que dijo que Jorge Macri era “el Macri inteligente”, el que realmente formó Franco Macri. ¿Qué diferencia nota entre los dos primos?

Mauricio Macri ha tenido una capacidad para articular, para llegar a la Presidencia, no lo desacreditaría, pero sí mostró una deshumanización, falta de empatía y de solidaridad como para pensar en el resto de las personas. Y si uno compara la gestión de Jorge Macri en Vicente López con la que está desarrollando en CABA ve que se repite un esquema de negocios inmobiliarios, de tener en cada aspecto de contratación pública cuestiones no muy claras, la utilización de los espacios públicos para negocios privados, y un esquema de mano dura que no da seguridad porque, otro de los temas, es la fuga permanente de presos de las comisarías.

-¿Cómo está la cuestión de la inseguridad en CABA?

Es la principal preocupación en todos los barrios. La Ciudad perdió la oportunidad de hacer una fuerza policial de la democracia, que funcione de otra manera. El problema de la cantidad de presos en las comisarías ya estaba y se acrecentó, pero tras 16 años de gobierno no les pude agarrar de sorpresa estas cuestiones, teniendo una cantidad de recursos infernales.

-Si tuvieras la posibilidad de reunirte con Jorge Macri unos minutos, ¿qué le dirías?

Que la gente votó un cambio, la agenda que venimos proponiendo desde la oposición fue la que tuvo que tomar Macri a la hora de modificar el Código Urbanístico, de tener en cuenta el cambio climático, de reencontrarnos con el rio, de tener una ciudad más igualitaria que no tenga los niveles de hambre. No queremos ser oposición eternamente y estamos dispuestos a representar al 30 por ciento que nos eligió en las últimas elecciones. Le diría que estamos dispuestos a colaborar y que una agenda de mano dura que acrecienta las desigualdades lo va a dejar muy solo en CABA.