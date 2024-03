Jorge Macri en el ojo de la tormenta: "Tiene una función clara como todo segundón de una familia: custodiar los negocios de un clan"

–En principio, Graciana, me gustaría conocer qué análisis hace de estos meses de gestión de Jorge Macri al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá, creo que es bastante lógico, desde los indicadores económicos y sociales, que no es posible hacer un balance positivo: sueldos que no alcanzan; aumentos desmedidos de servicios a los cuales buena parte de la clase media estaba acostumbrada, como la prepaga; un supermercado que es una pesadilla... No, no hago un balance positivo. Y además de la tensión social experimentada, veo una proliferación de conductas asimilables a discursos de odio: apretadas públicas, amenazas, ejércitos de trolls. Me parece que no es posible hacer un balance positivo de una gestión que, además, se caracteriza por no tener gestión.

Creo que el ejemplo paradigmático de esto es la situación de los comedores en una situación de crisis económica, de inflación alta, y los comedores sin asistencia alimentaria para buena parte de la población.

–Se cuestiona mucho a Jorge Macri por no estar presente en la ciudad, por viajar continuamente. ¿Nota que es un jefe de gobierno ausente?

Yo creo que es un jefe de gobierno que pretende avanzar en una gestión en automático, que funcione si él está o si él no está. La verdad es que no funciona. Hoy, vos y yo, cuando tenemos que circular por la ciudad, la mitad de la ciudad está inundada: árboles caídos, desagües tapados, una verdadera calamidad. Sin contar otras cuestiones, como que, por ejemplo, todos conocemos a alguien que tiene dengue, en una ciudad que se dejó de fumigar durante todo el verano, con una situación de crecimiento del dengue.

Entonces, creo que es una gestión sumamente deficiente en los temas prácticos. No está limpia, no funciona adecuadamente, y además hay enfermedades que se podrían combatir que están proliferando. No puede ser que vivamos en una ciudad como Capital Federal, la capital del país, donde ir a ciertos barrios es un peligro de contagiarse de dengue. Me parece que es una verdadera tragedia, sin contar la absoluta ausencia de asistencia para la situación caótica en lo económico a nivel nacional.

Y por otro lado, yo veo al jefe de gobierno muy concentrado en negociar, llevarse bien con (Javier) Milei o negociar con él por la coparticipación, sin darse cuenta de las desastrosas consecuencias de la política que se está llevando a nivel nacional.

–En este sentido ¿considera que Jorge Macri recorta con la misma tijera de Milei?

Yo creo que él hace un discurso de recorte, pero en los hechos no es tanto, porque, si bien habla de que reduce los cargos públicos, después, cuando ves el Boletín (Oficial), se reduce por un lado, se crea por otro. Yo creo que es un hacer como si.

Yo creo que Jorge Macri hace como si adhiriera al gobierno libertario. Supongo que tiene que ver también con conseguir la adhesión del bloque libertario, hoy dividido, para obtener determinadas cuestiones en la Legislatura. Y eso sin contar algunas iniciativas que nos llegan a la Legislatura. Hace poco entró un proyecto de reforma del Código Contravencional que, la verdad, se da de cabeza con la Constitución Nacional, con las leyes, me parece espantoso. Y eso sin contar la situación ya absolutamente irregular de la intervención de la Policía Federal en el territorio de la Ciudad, sin haber articulado los mecanismos que prevé la Ley de Seguridad Interior para que esta intervención sea viable y sea legal. Me parece que esta es una responsabilidad compartida de (Patricia) Bullrich y de Jorge Macri.

Pero repito: creo que es difícil imputarle a Jorge Macri porque casi todas estas cosas pasan en su ausencia. Digo, yo entiendo y me parece espectacular que se haya ido de luna de miel y uno lo festeja. El problema es que él asumió un compromiso con los porteños y porteñas que no está cumpliendo, que es el de gestionar esta ciudad.

–Siempre recuerdo una frase de Horacio Verbisky, que dijo que Jorge Macri era “el Macri inteligente”, el que realmente formó Franco Macri. ¿Qué diferencia nota entre los dos primos, entre Jorge y Mauricio Macri?

Yo, la verdad, no noto en lo social ninguna diferencia. En lo económico son muy parecidos. Tal vez uno tenga mejor prensa, digamos, o menos vinculación con cuestiones tenidas de cierta opacidad, como los negocios del fútbol. Pero no deja de haber cuestiones opacas.

Voy a decir un hecho de la realidad: Jorge Macri es un vecino de Vicente López, que por el voto popular, a través de un ardid legal, consiguió presentarse en la Ciudad con un solo objetivo, que es claro, que es custodiar los negocios del clan Macri en la ciudad. Te voy a dar un ejemplo claro: la licitación para la compra de vagones del subte se vuelve a prorrogar. Es decir, tiene una función clara como todo segundón de una familia, que es custodiar los negocios de un clan. Y me parece que la Ciudad merece ser tenida en cuenta como la ciudad capital. Creo que la Ciudad merece ser una ciudad inclusiva y no una mera caja de recaudación para una familia.

–Entonces ¿Macri encontró en su primo Jorge quien le atienda los negocios familiares?

Absolutamente, como en su momento encontró a su primo (Ángelo) Calcaterra. Es un modismo, es una forma de actuar muy típica de las familias vinculadas a cuestiones cuanto menos opacas.

–En este contexto tan delicado que usted describe en cuanto a la gestión en CABA, ¿cuál será el rol del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura?

Nosotros tenemos una serie de preocupaciones muy puntuales. Unas son de tipo superestructural, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el caos edilicio de esta ciudad donde se construye sin permiso, con excepciones urbanísticas? No hay día que no suceda un accidente en construcción en CABA. Señal, por un lado, de que las agencias de control no están funcionando, y señal de que se está construyendo más de lo que se puede tolerar. En casi todos los barrios tenés momentos en los cuales los vecinos se quedan sin agua, tienen problemas con cloacas, porque no se hacen los estudios de impacto ambiental, se exceptúan, y se avanza construyendo en una ciudad que ya está explotada, sobre todo en zonas que ya están superpobladas, sin que los servicios sean puestos en condiciones de tolerar semejante aumento de la demanda. Lo cual me preocupa mucho. Me parece que eso es en términos superestructurales.

Y después, en términos de la coyuntura, que es urgente, creo que la Ciudad, como distrito rico que es, tiene la obligación de asistir a todos y cada uno de los vecinos que se vean afectados por las políticas de Milei. Me parece que es bastante lógico.

Voy a dar ejemplos claros. Sabemos que, por el aumento desmedido de las cuotas, esto va a impactar en la educación pública. ¿Tenemos una educación pública preparada para tolerar este impacto? La verdad que es difícil, porque sabemos que, cada vez que hay inscripciones, no hay vacantes.

Voy a dar un ejemplo incluso aun más severo, si se quiere, que es el tema de la salud. Esta locura de querer cobrarles a los vecinos de otras localidades, en la capital del país, me parece cuanto menos absurda, pero además inconstitucional, porque hay un derecho a la salud que no puede ser vulnerado por un criterio de recaudación. Pero la pregunta que subyace es: Sabemos que con el aumento desmedido de las prepagas, hasta periodistas como Chiche Gelblung han salido a decir que la prepaga excede lo que pueden pagar. ¿Tenemos una salud pública preparada para el impacto de una clase media que se cae de estos sistemas de Estado de bienestar? Desde ya te digo que no. Pensar algunas cosas, por ejemplo, salud mental: en CABA no hay una guardia psiquiátrica. O sea, vos tenés un hijo adolescente con un problema de consumo problemático, no tenés una guardia ni un un sistema de emergencias que lo atienda.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ni hablar de los tratamientos prolongados en una ciudad que cada vez está más estresada, por múltiples motivos, desde la situación económica hasta la pérdida de espacios verdes, que son el pulmón que te permite respirar realmente. Tenemos una ciudad estresada; tenemos el consumo de psicofármacos más alto de la Argentina. Lo que creo es que no tenemos una ciudad preparada para dar una asistencia en salud pública que esté a la altura de un estándar razonable de salud, y creo que en este sentido la Ciudad se ha desentendido por completo.

Y después, parece poner muchos esfuerzos en un problema que yo creo que hay que abordar, que es el tema de la seguridad, me parece que es importante abordarlo, pero me parece que es importante abordarlo con criterios racionales ¡y sobre todo constitucionales! Que la seguridad no sea el discurso de la violencia desmedida, que la seguridad no sea el pretexto para la violencia institucional. Yo estaba viendo hace unos días el pretenso Código Contravencional, donde decía que les iba a prohibir a las personas transitar en el territorio de la Ciudad. Y yo no me olvido de que nuestra Constitución establece la libre circulación.

Y voy a decir lo que más me preocupa. Detrás de esto yo tengo una pregunta: ¿cómo van a saber que Juan Pérez entró a la Ciudad? Es simple: porque quieren reinstaurar el sistema de reconocimiento facial, tan cuestionado, tan mal usado.

Entonces, me parece que detrás del pretexto de la seguridad lo que hay es un sistema de control totalmente ineficiente, que no ha funcionado. Tuvimos reconocimiento facial y no bajó la criminalidad. Tuvimos reconocimiento facial y seguían vendiendo drogas en Once. Lo mostró un canal de televisión. Yo nunca me voy a olvidar ese momento extraño donde vimos en TV cómo se compraba droga en Once, a un par de cuadras de mi casa.

–Y entonces, pensando en los modelos de Macri, pero también de Javier Milei a nivel nacional, ¿son modelos que solo caben con represión?

Es que ni siquiera, porque es represión poco inteligente. Te voy a dar un ejemplo. Voy a salir del ámbito de la Ciudad y voy a ir a la Nación. Hay una crisis en Rosario, una crisis de seguridad espantosa. Y supimos que la ministra hizo salir a las fuerzas que había mandado para ingresar con ellas. Es una malutilización de los recursos, pensando que la seguridad se va a solucionar con métodos publicitarios, como intentó el propio (Maximiliano) Pullaro con esas fotos a la Bukele, que solo generó una serie de muertes de inocentes.

Repito, la seguridad es un tema serio. No puede ser encarado con ausencia de conocimiento y tampoco puede ser encarado con demagogia. Mucho menos con estrategias publicitarias. A mí me encantaría que la publicidad fuera efectiva contra la inseguridad. Pero la verdad es que no lo es.