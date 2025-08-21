En GRUPOLAPROVINCIA.COM seguimos registrando el creciente descontento de los porteños, que denuncian un deterioro generalizado bajo la gestión de Jorge Macri: calles en pésimas condiciones, basura acumulada, y deficiencias en salud y educación pública, mientras la Ciudad de Buenos Aires "funciona como ventanilla de negocios privados" . A este panorama se suma un desplome económico que afecta a pymes y comercios; la indigencia que alcanza cifras históricas: 1.574 personas durmiendo en la vía pública en mayo de 2025, un 27 % más que en noviembre pasado; y un presupuesto 2025 que prioriza el gasto en represión por encima de las necesidades sociales más urgentes.

En este contexto, hablamos con Christian Castillo, candidato a senador por el Frente de Izquierda, quien advirtió que Macri “ha hecho peor lo que ya estaba mal”, profundizando la desigualdad y persiguiendo a los más vulnerables, al mismo tiempo que fomenta un modelo "al servicio del negocio inmobiliario" y deja prácticamente nulo el acceso a una vivienda digna.

–¿Cómo describiría hoy el estado de la Ciudad bajo la gestión de Jorge Macri? ¿Encuentra diferencias con sus antecesores del PRO?

Creo que empeoró lo que ya estaba mal. Lo que vemos es una persecución a las personas en situación de calle y una Ciudad profundamente desigual. Más allá de eso, también quiero remarcar que en la elección nacional lo que se discute son cargos en el Congreso, donde se van a debatir leyes que afectan a todo el país. En ese marco, con un Javier Milei que promete una reforma laboral para quitar derechos y una reforma jubilatoria para subir la edad de retiro, es fundamental que quienes lleguen al Parlamento puedan expresar resistencia frente a esa política brutal de ajuste, esa “motosierra” contra quienes menos tienen.

Nosotros hemos visto mucho “panquequismo”: dirigentes que dicen estar en contra y después se dan vuelta o terminan negociando con el Gobierno. Como diputado nacional lo veo de cerca: algunos votan una cosa a la mañana y lo contrario a la tarde por el llamado de un gobernador o alguna oferta oficial. La izquierda, en cambio, ha mantenido una oposición consecuente, tanto en las calles como en los recintos. Nunca votamos a favor de esas políticas ni se fragmentó nuestro bloque. Esa coherencia es un valor de cara a lo que se juega en octubre.

–Usted mencionó la desigualdad. En diálogo con este medio muchos dirigentes señalaron que Jorge Macri profundizó un modelo al servicio del negocio inmobiliario, en un contexto donde cada vez es más difícil acceder a un alquiler digno. ¿Cuál es su mirada?

Absolutamente. Hoy es muy difícil acceder a un alquiler. Se decía que con el fin de la Ley de Alquileres, mediante el DNU 70/2023, habría más oferta y los precios iban a bajar. La realidad fue otra: hubo más oferta, pero los alquileres subieron brutalmente.

Hoy una persona tiene que destinar una parte enorme del salario para pagar un alquiler. Muchas veces ese ingreso no alcanza ni a cubrir la mitad, y entonces hay que juntarse con tres o cuatro más para poder sobrevivir. Y el acceso a la vivienda propia es prácticamente nulo: no existen planes de vivienda para los sectores populares.

Estamos frente a un flagelo nacional, con millones de familias en emergencia habitacional, y en la Ciudad se agrava porque Jorge Macri frenó toda política de integración socio-urbana en los barrios populares. No continuó con las obras. Ahí la desigualdad se ve con crudeza: mientras miles no tienen una vivienda digna, Buenos Aires sigue loteándose para negocios inmobiliarios, algo que Macri ha profundizado.



–En paralelo, mientras crecen la pobreza y la desigualdad, desde la oposición critican que la gestión porteña destina cada vez más presupuesto a la represión que a la salud, la vivienda o la educación. ¿Qué opinión le merece esa política?

Se trata de perseguir a los más vulnerables. Hemos visto escenas realmente chocantes de persecución a personas en situación de calle y también a trabajadores informales que tratan de ganarse la vida como pueden. Sobre ellos cae todo el peso de la represión.

A esto se suma la colaboración de la Policía de la Ciudad con fuerzas nacionales en la represión de las protestas populares. En muchas ocasiones se dedicaron a cazar salvajemente a manifestantes y a reprimir de manera brutal, incluso en las marchas de los miércoles de jubilados y jubiladas. Ahí se articulan Patricia Bullrich por un lado y el Ministerio de Seguridad porteño por otro.