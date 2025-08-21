El intendente Ramiro Egüen vuelve a estar en el centro de la polémica en 25 de Mayo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión enfrenta críticas por rechazar un centro de salud y fondos provinciales para seguridad pese al aumento del delito, mientras vecinos denuncian obras inconclusas, alumbrado deficiente, poda desastrosa y caminos intransitables, dejando al descubierto un municipio con problemas estructurales y una gestión que acumula reclamos constantes.

En este marco, Yamila Galdós Carrizo, concejal del Partido Justicialista (PJ), denunció que Egüen se duplicó el sueldo apenas asumió, convirtió su camioneta en vehículo oficial y otorgó un sobresueldo del 30% a funcionarios, incluida su esposa, actual candidata. Señala que estos actos revelan falta de transparencia, priorización de intereses personales y ocultamiento de decretos, profundizando la percepción de una gestión centrada en beneficios propios más que en los vecinos.

-Como concejales del peronismo denunciaron días atrás que el intendente Ramiro Egüen se duplicó el sueldo apenas asumió, ¿cómo se enteraron de esto y qué rol tuvo la auditoría del Tribunal de Cuentas en su descubrimiento?



El rol es fundamental, porque nosotros nos enteramos por la auditoría que se realizó y ese requerimiento que se le hace a los funcionarios de que, el intendente había dictado el día 30 de diciembre del 2023, apenas 20 días de asumir, dos decretos: el 852 por el cual se aumentaba al doble el sueldo básico y el 853 en el que se afectaba el uso de su camioneta particular a la Municipalidad de 25 de Mayo y entonces desde ese momento el municipio comenzaba a pagar la totalidad de los gastos de ese vehículo porque era un vehículo oficial.

Obviamente no cumplía el rol de vehículo oficial porque no es que estaba a disposición del municipio, seguía estando solamente a disposición del intendente municipal.

-¿Qué hacía el intendente con la camioneta? ¿La usaba solo para ir de su casa al municipio?

Iba de la casa al municipio, iría seguramente a alguna localidad del interior, salía de vacaciones, lo que hace uno normalmente con su auto particular, para su uso propio.

En realidad esto tiene la connotación de que el intendente lo tenía como viáticos, como si tuviera un viático permanente, cosa que está prohibida por la ley orgánica de las municipalidades, y mucho más cuando se hace en forma conjunta con los gastos de representación, porque ese 100% él se lo da en concepto de gasto de representación, el aumento, y a su vez afecta a su vehículo, por lo cual sería viáticos.

Y esto está prohibido por la ley orgánica de las municipalidades, no pueden haber las dos cosas, porque si son gastos de representación se supone que con eso se cubre todo lo que es viáticos también.

-¿Estos decretos están publicados en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)?

No, los decretos no están publicados en el Sibom, se saltea esa parte de los decretos, esos dos, y hay otros más del año 2023 que están salteados. Nosotros no hemos leído esos decretos, ni tampoco sabemos cuál es la temática de los que estarían faltando.

-¿Se puede considerar esto un ocultamiento deliberado?

Por supuesto que es un ocultamiento deliberado, porque si suben todos los decretos, los decretos se van subiendo por la numeración en orden cronológico y ennumerados. De diciembre del 2023 llega hasta el decreto 851 y saltea, de ahí no hay más decretos hasta el del 1° del 2024.

-En este contexto, mientras el intendente se otorgaba aumentos, frenaba los incrementos a los trabajadores municipales y despedía personal, ¿cómo cayó esta contradicción en la comunidad y dentro del Concejo?

En realidad cayó ahora, porque estamos en un momento de campaña, y cayó muy mal. Porque nosotros no sabíamos de esto que estaba sucediendo. Nosotros sabíamos que el intendente había dictado la emergencia económica, había convencido a gran parte de sus concejales de que había una emergencia económica el 25 de Mayo, pero nunca nos enteramos, hasta ahora, 2025, que apenas se aprobó la ordenanza de emergencia económica, a los diez días se había aumentado al doble su sueldo.

Fue un golpe grande para todos los concejales, principalmente para los de su espacio político, que votaron la emergencia económica.

-¿Qué mensaje cree que transmite a la comunidad un intendente que en plena emergencia se beneficia a sí mismo y a sus funcionarios? ¿Cómo lo percibe usted como vecina?

Exactamente, como vecina me sorprende la codicia de alguien que, recién asumido, lo primero que busca es satisfacer sus intereses personales. Porque, siempre hay que anteponer el interés comunitario antes del personal.

Y mucho más cuando dice y sostiene que hay una emergencia económica, que por eso tiene que despedir empleados, que por eso tiene que gobernar casi por decreto como ha gobernado hasta la actualidad, pero lo primero que hace es aumentar su sueldo. Es una cuestión de codicia, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, de anteponer sus intereses personales a los del resto de la comunidad.

-Durante la conferencia de prensa dijeron que esto sería apenas la punta del iceberg. ¿Qué otros hechos sospechan que podrían aparecer?

Nosotros teníamos ya los decretos donde los primeros días de enero, le da un sobresueldo del 30% al resto de los funcionarios, incluido a su mujer, que es la secretaria de Gobierno.

-¿Y su esposa es candidata actualmente?

Exactamente, y siguen cobrando el 30% de sobresueldo desde el 1° de enero del 2024 hasta la fecha. Quiere decir que lo primero que hizo fue aumentar su propio sueldo al 100%, darle un sobresueldo a los funcionarios del 30% en menos de 21 días de asunción. Todo eso enmarcado en una supuesta emergencia económica que obviamente para nosotros nunca existió.