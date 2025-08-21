Entrevista GLP. Bouvier, candidato a diputado nacional: “El radicalismo del interior no podía ser mero espectador en estas elecciones”
El intendente radical habló sobre su candidatura, destacando que el sector que representa busca renovar la política, mostrar eficiencia en la gestión y dar protagonismo al interior productivo de la provincia. Además, subrayó que la lista local está integrada por referentes jóvenes, sin reelecciones, orientada a fortalecer la cercanía con los vecinos y la gestión cotidiana en Rojas.