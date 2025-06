Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente Ramiro Egüen acumula fuertes críticas en 25 de Mayo por una gestión “atrasada”, que se evidencia en la falta de obra pública, alumbrado, poda y mantenimiento de caminos. A esto se suma su negativa a aceptar el fondo provincial de seguridad, pese al aumento del delito. Ahora, tras ausentarse de la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que puso en marcha la Provincia, impulsa su desalojo.

En este contexto, el concejal Carlos Botta, de Unión por la Patria, calificó la medida como “simplemente política” y sin fundamentos legales claros. Recordó que esta modalidad de acción se repite desde que Egüen está en el gobierno, incluso cuando ocupaba una banca en el Concejo Deliberante. Advirtió que el desalojo afectaría directamente a más de 36.000 vecinos y que la decisión contradice el objetivo de descentralizar el hospital local.

—El Ejecutivo Municipal, liderado por Ramiro Egüen, confirmó que avanzará en el desalojo del CAPS que puso en marcha días atrás Axel Kicillof. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Intendencia? ¿Considera que el Ejecutivo actúa con fundamentos legales o se trata solo de una medida política?

Es simplemente una medida política, esto no tiene ningún fundamento legal, y si lo tiene, tendrán que esgrimirlo en la justicia, pero no venir a decir así abiertamente vamos a desalojar un centro de salud que está funcionando.

Así lo han venido haciendo sistemáticamente desde que son gobierno, inclusive cuando el actual intendente ocupaba una banca del Concejo Deliberante. No me extraña el accionar, pero me extraña sobremanera que sea justamente con el centro de salud.

—Claro, porque esta decisión impacta en más de 36.000 vecinos...

Por supuesto. Justamente cuando se empezó con el diagrama de esta obra, -en el 2021 arrancó la idea y empezó a ponerse en práctica en el 2022- fue justamente para mudar de lugar el CAPS Milagros que estaba funcionando en un lugar bastante precario, ocupando un departamento en el barrio FONAVI.

La idea era avanzar con un centro de salud a la medida de los tiempos actuales. Por eso se realizó la gestión ante Provincia y en conjunto con Provincia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue en definitiva quien financió esta obra. Ahí nació el proyecto, hasta que transcurrió el tiempo para verlo plasmado.

—¿Considera contradictorio que mientras se busca descentralizar el hospital local, el municipio desaloje un centro de salud que justamente apunta a descomprimirlo?

Hay muchas contradicciones. Primero, antes de esta situación, el intendente mudó el CAPS Milagros a otro lugar que está ubicado en el estadio municipal, sabiendo que este centro de salud iba a llegar a su fin y se iba a inaugurar. Es muy evidente todo esto.

Con el tema salud, esta gestión ya viene actuando desde hace un tiempo atrás, una de las cuestiones fue desarmar el hospital que funcionaba como ente descentralizado y pasarlo directamente a la órbita municipal.

Se crea una subsecretaría de Salud, ni siquiera una secretaría, y pasa a la órbita de la Secretaría de Gobierno, este hospital y todos los otros que tenemos en el distrito: el hospital San Roque de Riestra, el hospital de Ugarte, que no está funcionando como hospital, pero que en realidad lo es, y los distintos CAPS de la ciudad cabecera y del interior del distrito también.

Por eso digo, esto es algo que ya viene gestando de a poco y el corolario fue que venga justamente el gobernador a inaugurar el centro de salud, no presentarse, ni siquiera mandar a nadie de su gabinete a recibirlo, esperar a que esté funcionando y ahora que está funcionando decir que lo van a desalojar.

—Algunos dirigentes, como el exintendente Hernán Ralinqueo, sostienen que esta decisión responde a una lógica de odio. ¿Comparte ese diagnóstico?

Sí, porque sistemáticamente, no solo con la salud, ha venido actuando así con otras cuestiones también. Ha ido contra la propiedad privada del vecino, ha sacado expropiaciones de tierras de otros vecinos que también han sido cuestionadas, ha ido contra el matadero municipal, ha hecho una gran barrida de agentes municipales. Hay un montón de situaciones y o casualidad que la mayoría, más o menos, tenían articulación con el gobierno anterior.