La gestión del intendente Ramiro Egüen en 25 de Mayo vuelve a quedar en el centro de las críticas. Tal como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, lejos de priorizar las necesidades de los vecinos, el jefe comunal ha sido cuestionado por "secuestrar herramientas de trabajo", "despedir a 350 empleados municipales", dejar obras inconclusas, mantener un alumbrado deficiente y caminos rurales prácticamente intransitables.

A eso se suma su decisión de rechazar el Fondo Provincial de Seguridad en un contexto alarmante de aumento de robos y narcotráfico. Ahora, el repudio se profundiza tras desentenderse de la administración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), inaugurado por el gobernador Axel Kicillof y destinado a mejorar la atención sanitaria de más de 36.000 personas.

Consultado por este medio, el exintendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, cuestionó con dureza la actitud de Egüen, a quien acusó de anteponer sus intereses políticos personales al bienestar de la comunidad.

-Como exintendente y vecino de 25 de Mayo, ¿qué siente frente a la negativa del actual jefe comunal Ramiro Egüen de asumir la responsabilidad sobre el CAPS, una obra que beneficiaría a más de 36.000 vecinos y vecinas?

Es una alegría inmensa que 25 de Mayo cuente con ese centro de salud tan importante, la verdad que un edificio hermoso, con instalaciones adecuadas para consultorios, guardia, con todo el mobiliario y además con aparatología muy moderna.

Pero la actitud de Egüen habla por sí sola. Es un muchacho que ha tenido en el paso por la política señales bastante erráticas. Ayer mismo Axel (Kicillof) daba cuenta que había querido venir al peronismo, que luego intentó negociar con Sergio Massa. Lo reveló el intendente de Chivilcoy (Guillermo) Britos, que le había ido a pedir reunirse con Massa porque quería estar en el Frente Renovador. Después intentó negociar con el gobierno provincial. Después, finalmente terminó en La Libertad Avanza.

Partiendo de ahí, uno se da cuenta que no busca el beneficio del pueblo. Lo que menos le interesa es el CAPS. Lo que le interesa es dar una discusión política, aunque perjudique al pueblo. Eso está totalmente claro. En la forma también que se dio la campaña y después el inicio del gobierno, ha sido una maquinaria de mentiras, de injurias. Lo que menos les importa es la verdad.

Y acá también uno se da cuenta de que si el intendente tiene además estas actitudes, de no respetar el rol que la gente le dio al gobernador, que es representar a todos los bonaerenses, es algo totalmente irracional y así lo ve la gente en 25 de Mayo.

-Más allá del impacto que esta decisión tiene en el sistema de salud local, ¿se refleja esta lógica de mezquindad política de Egüen en la gestión cotidiana del municipio?

De las obras provinciales, prácticamente no ha recorrido ninguna. Había un jardín que habíamos terminado cuando dejamos la gestión en diciembre de 2023 y lo cerró. Era un jardín que había que ponerlo en marcha simplemente. Lo cerraron y le dieron otro uso al edificio.

Las tres escuelas que 25 de Mayo necesita y que había que seguir gestionándolas, las paralizó a las tres porque eran gestiones mías. Es simplemente por una cuestión de oponerse, de mostrarse, tratar de ganar pantalla con esto. Y después construye un relato. El manual de construir mentiras e instalarlas es algo que lo practican muy bien.

Ha tomado muchas decisiones en contra del pueblo. Inclusive intentó cerrar un frigorífico, que era una concesión que habíamos otorgado nosotros, que es un frigorífico que le da trabajo a 120 personas, simplemente por una cuestión de que nosotros habíamos firmado la concesión.

Intentó perjudicar a los trabajadores, los trabajadores se organizaron, se movilizaron, hicieron protestas y finalmente lograron torcerle el brazo. Lo del centro de salud también es un capricho en función de estar alineado con Milei. No le importa si perjudica al pueblo.

Eso de que había una cuota de esperanza, ya la gente entendió que no es así, que no le importa absolutamente nada. Ha recortado absolutamente el gasto social, el gasto en educación. Hoy los caminos rurales en 25 de Mayo nunca estuvieron tan mal, a pesar de que han comprado maquinaria, porque simplemente no están trabajando. El 80% de los caminos rurales en 25 de Mayo están destrozados. Nunca estuvieron así, ni en la peor época de inundaciones.

-¿Considera que en estos primeros meses de gestión se advierte un deterioro marcado en el distrito?

Se empieza a notar un deterioro y un atraso como nunca. Primero porque trabajar en contra de la Provincia abiertamente insultando al gobernador y no respetando el rol institucional que uno debe ocupar.

A mí me tocó gobernar con (María Eugenia) Vidal y teníamos un enfrentamiento tremendo con ella, porque nosotros con un grupo de intendentes del interior empezamos a trabajar con Walter Abarca un proyecto de cambio de coparticipación, porque empezamos a disputarle el tema de los recursos, buscamos tener una alternativa con el FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) para que los recursos nos llegaran directamente. Entonces hubo un enfrentamiento directo con un grupo de intendentes.

Después, fui parte de lo que se presentó en la Corte por el fondo sojero con el gobierno de Vidal y de (Mauricio) Macri, y con Verónica Magario en la FAM (Federación Argentina de Municipios). Sin embargo, yo le reclamaba, le pedía obras. Algunas salieron, otras no. En ese momento, con toda la deuda que tomó la Provincia, se podría haber hecho la ruta 40, que en 25 de Mayo la había prometido Vidal, porque la había recorrido.

Yo la recibí acá, como corresponde, charlamos como personas civilizadas. Expuse mis reclamos, los pedidos. Algunas cosas salieron, otras no, porque estábamos en posiciones ideológicas totalmente diferentes. Pero éramos personas normales cumpliendo el rol institucional que tenía cada uno y respetando en ese momento a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Y en la segunda oportunidad, que estaba todo muy tenso porque había un reclamo muy fuerte de los docentes de la provincia de Buenos Aires, también cuidamos que su llegada fuera de la mejor forma posible. Inclusive hubo una discusión muy fuerte que nunca trascendió por unos reclamos de cosas que no se estaban cumpliendo de la Provincia. Después, cada uno en conferencia de prensa con su posición y agradeciendo la visita en su momento de la gobernadora Vidal. Cosas normales que hacen personas normales.

Lo de Egüen, uno lo tiene que analizar desde otro ámbito. No es por alarmar a nadie, pero es una persona que llega al municipio, pero podría ser un narcotraficante o podría ser un vendedor de autos robados. Tiene esa característica. Entonces, poco le va a importar lo que suceda a la gente o el daño que provoque. Lo único que le importa es ganar pantalla, generar este enfrentamiento sin sentido con la Provincia y buscar alguna ventaja política, llamar la atención en su nuevo espacio (La Libertad Avanza), que bastante ninguneado lo tiene.