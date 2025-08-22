La gestión del intendente Juan Ignacio Ustarroz atraviesa un creciente desgaste y suma cada vez más cuestionamientos. Como viene revelando GRUPOLAPROVINCIA.COM, se lo acusa de manipular estadísticas para minimizar la inseguridad, de destinar fondos a actividades recreativas mientras persisten barrios sin agua ni cloacas, y de priorizar obras estéticas en la costanera con dinero originalmente asignado a la prevención de inundaciones.

En este escenario, Carlos Mosso, candidato a concejal de Mercedes por Potencia, cuestionó la falta de planificación, la opacidad en el uso de recursos y la desconexión del intendente con las necesidades reales. Apuntó a un municipio con servicios deteriorados, barrios postergados, un esquema de seguridad debilitado y un crecimiento del consumo problemático sin políticas de contención.

– ¿Cómo ve hoy la situación de Mercedes?

Mire, nuestra ciudad viene siendo gobernada desde 1983 por un mismo espacio político. Siempre fue el peronismo, con sus distintas variantes. Y desde 2015 gobierna La Cámpora de manera pura: el actual intendente es medio hermano del senador Wado de Pedro, también mercedino. Es decir, tenemos a La Cámpora en su máxima expresión conduciendo Mercedes.

– ¿Y cómo evalúa la gestión actual?

Hoy la ciudad está muy parecida a los primeros años de esa gestión, entre 2015 y 2019, cuando se quejaban de que la Provincia y la Nación eran de otro signo político, y le atribuían a eso todos los problemas locales. Ahora sucede algo similar, pero no porque no lleguen recursos, sino porque ya no llega la “plata fácil”, sino lo que corresponde.

Entre 2019 y 2023 Mercedes recibió miles de millones de pesos en convenios provinciales y nacionales. Me tocó firmar varios de ellos. Se hicieron obras, sí, pero otras no se sabe bien dónde terminaron. Hoy se nota que muchas prioridades no fueron las del vecino, sino las del intendente.

– ¿Podría dar un ejemplo de esas prioridades equivocadas?

Claro. Hoy la cuenca del río Luján está desbordada, y ahí se destinaron miles de millones para “poner en valor” la costa. Una obra de jerarquización, con adoquines, que no hacía falta. Ese dinero vino de un préstamo internacional que la Provincia gestionó, y hoy esas obras están tapadas bajo el agua. Es un símbolo de cómo se gobierna: se gasta en lo que luce, pero no en lo que realmente necesita la gente.

Desborde del río Luján en Mercedes.

– ¿Cuáles son, entonces, las principales demandas de los vecinos?

El reclamo más fuerte es la inseguridad. Quiero aclarar que no somos el conurbano, pero estamos en la puerta. Y ya se ven muchísimos casos que preocupan. La mitad de la policía está de licencia, casi no hay patrulleros recorriendo la ciudad, y gran parte de los gastos de combustible y recursos para seguridad salen del presupuesto municipal. Pero lo que hay no alcanza, y la gente se siente desprotegida.

– Usted mencionó también problemas vinculados al consumo. ¿Qué tan grave es la situación?

Muy grave. Muchas de las peleas barriales y los robos están relacionados con el alto consumo de drogas. Y ahí no se ve una política clara. Se gastan millones en obras que no eran prioritarias, mientras los problemas sociales de fondo crecen.

– ¿Qué ocurre con los servicios básicos en Mercedes?

También hay falencias. Se hacen cuadras de hormigón sin revisar lo que hay debajo, y después hay que romperlas porque brota agua potable, que es un recurso no renovable, debido a cañerías deterioradas. Eso es falta de planificación.

Además, la ciudad está sucia y bastante abandonada. La recolección de residuos es deficiente, y es algo que se nota a simple vista.

– La recolección de residuos, ¿está en manos privadas o municipales?

Siempre fue municipal. El agua corriente, las cloacas y la recolección dependen del municipio.

Juan Ignacio Ustarroz, intendente de Mercedes.

– ¿Y por qué cree que el servicio empeoró en los últimos años?

En el casco urbano están los contenedores verdes y pasa el camión con dos empleados municipales. Pero el partido de Mercedes es mucho más grande que el centro asfaltado. En los barrios alejados a veces pasan una vez por semana. Lo que hacen es juntar las bolsas en una esquina y esperar horas a que otro camión pase a levantarlas. En ese tiempo, los perros las rompen y todo queda desparramado. Eso genera la imagen de una ciudad sucia.

– ¿Cuál es el mensaje que le quiere dejar al vecino de Mercedes?

Que si queremos un cambio real, no lo vamos a conseguir con los mismos candidatos de siempre, que se rotan cada dos años dentro del oficialismo. Nosotros queremos trabajar sobre lo que realmente preocupa al vecino: la inseguridad, los servicios básicos, la limpieza y las prioridades de inversión. Mercedes merece otra agenda, distinta a la de La Cámpora.