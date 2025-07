Entrevista GLP. "Pan y circo en Mercedes": señalan que Juan Ustarroz priorizó embellecer la costanera con fondos destinados a prevenir inundaciones

La gestión de Juan Ignacio Ustarroz en Mercedes vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos lo acusan de priorizar las actividades recreativas mientras persisten barrios sin agua ni cloacas. Aseguran que el narcotráfico avanza sin freno, que quien denuncia corre riesgos y que el intendente “dibuja” las estadísticas del delito para minimizar la crisis.

En ese contexto, Marilina Bustelo, referente local de La Libertad Avanza, lo cruzó con dureza. Cuestionó el uso de fondos para saneamiento del río en obras estéticas que “terminaron bajo el agua”, apuntó contra el desborde cloacal, los baches, la falta de inversión en seguridad y salud, y denunció que Mercedes “es zona liberada hace tiempo”.

–¿Cómo evalúa, en términos generales, la gestión de Juan Ignacio Ustarroz al frente del municipio?

En este momento hay bastante molestia en la ciudad de Mercedes porque hay mucha inseguridad. Hace un tiempo considerable que los vecinos esperamos mejoras y la seguridad en Mercedes ha sido para el municipio algo que no tiene un foco hacia adelante. Han crecido mucho la inseguridad y los robos. Hemos tenido en estos últimos días en diferentes barrios enfrentamientos de vecinos a los tiros, cosas que no veíamos, y la intervención policial ya no da abasto.

Hemos tenido grupos de intervención como el Grupo GAD en diferentes barrios, algo que nunca sucedió. Los robos han crecido, el robo de motos es muy común, pero también hemos visto que en los medios periodísticos de la ciudad la mayoría de estas cosas no salen, no se ven, no sabemos si es que no trascienden por el desconocimiento o porque realmente no se quiere dar a conocer la situación.

Después hemos visto que en diferentes lugares la problemática de las cloacas, todo lo que es a nivel subterráneo está bastante dejado. Hay mucho reclamo de vecinos en estas cuestiones de que no hay una buena inversión, porque se han realizado diferentes conexiones nuevas sobre la línea de cloacas y demás, pero el desborde cloacal en la ciudad de Mercedes ahora es habitual.

No se veía, sabíamos que sucedía en algunos momentos, quizás en el verano, por cuestiones de malos olores, por la sequía, pero ahora es constante el desborde cloacal y seguimos viendo que la planta depuradora no da abasto, sigue funcionando al 50% o menos, y los desechos cloacales son un desastre dentro de la ciudad.

–En entrevistas anteriores hemos hablado de que, en lugar de enfocarse en los ejes fundamentales, el gobierno municipal destina recursos a fiestas y festivales. ¿Continúa esa lógica de gestión en la ciudad?

En este sentido no sólo continúa igual, habíamos tomado conocimiento de que se había logrado una inversión sobre lo último que se había enviado, un fondo que era para el saneamiento de los ríos, para poder hacer el ensanchamiento y demás, vimos que en Luján habían hecho todo el entubado, que fue lo que ayudó a que no se volviese a inundar.

En este caso, en la ciudad de Mercedes decidieron armar lo que le llamaron el Paseo de la Rivera, que consta en el embellecimiento de una parte costera al río Luján, y que está hermoso, lleno de adoquines, pero en estas últimas lluvias fuertes se inundó completo, el agua no se lo llevó porque estaba bien agarrado al suelo.

También tenemos un anfiteatro nuevo que se está terminando de realizar en el predio de La Trocha, pero todo lo demás seguimos viendo que es pan y circo.

Además, tenemos muchísimos baches, muchísimas cosas que necesitamos que se mejoren, como las cloacas o las luminarias, porque es una empresa privada la que tiene toda la concesión de la parte eléctrica, pero el municipio ve que suceden cosas y parece que son intocables.

–Y volviendo al tema de la inseguridad, en otras charlas, dirigentes de La Libertad Avanza señalaron que en los barrios circula mucha droga y que quienes denuncian corren riesgos. Más allá de que la seguridad es competencia provincial, ¿cree que falta un plan local eficaz a esta altura de la gestión?

Sí, falta poner énfasis, dentro del presupuesto local, en lo que es la seguridad y la salud de la ciudad de Mercedes. Hemos visto que los presupuestos han crecido, pero siempre crecen en base a todo lo que es fuera de la seguridad y de la salud, porque hemos visto que se pueden poner cámaras, se puede mejorar algunas cuestiones, pero en lo que se programa y se proyecta para la seguridad de Mercedes, falta muchísimo.

En la ciudad han avanzado mucho las cuestiones relacionadas a la droga, lo vemos en los barrios periféricos, lo vemos en la noche, es algo que no deja de suceder, en donde no se está poniendo foco y estamos a la espera de que esto en algún momento mejore.

Estamos ya en el cumplimiento de la última gestión posible de Juan Ignacio Ustarroz y todavía esperamos, aún como oposición, que al menos en el presupuesto municipal la seguridad sea algo primordial para ellos.

–¿Considera que hoy Mercedes es una zona liberada en materia de narcotráfico y delito?

Sí, está siendo zona liberada hace mucho tiempo. La base de la droga se está fomentando mucho en la ciudad y vemos las cuestiones principales de este tipo de sucesos como enfrentamientos a los tiros y demás. La mayoría de las cosas está sucediendo por eso y no sale, no se ve.