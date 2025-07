La gestión de Miguel Gesualdi vuelve a quedar en el centro de las críticas. A la creciente inseguridad y al deterioro de los servicios básicos, se suma el malestar por el funcionamiento del hospital local. El escenario que se configura es el de un descontento vecinal cada vez más extendido.

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada radical María Belén Malaisi advirtió que las localidades del distrito "están completamente abandonadas, sin mantenimiento en las cunetas, con escasa iluminación y sin acceso seguro al agua". Según afirmó, el transporte público es limitado, con apenas dos combis diarias para conectar a los vecinos con el casco urbano, lo que los obliga a referenciarse en ciudades cercanas. En este contexto, denunció una situación de "no gestión" que excede la coyuntura nacional.

—¿Cómo describiría la situación actual en San Andrés de Giles?

El intendente dice que recorre las localidades, pero yo no sé por dónde ni cómo. Las localidades están muy abandonadas: falta mantenimiento de cunetas, conexión de agua, luminarias. Yo recorro bastante, y te hablo con conocimiento. Los vecinos de Solís y Villa Ruiz, están cansados. Además, por la distancia, tienen 20 kilómetros hasta el casco urbano de Giles, con una escasísima frecuencia de transporte público: dos combis de ida y dos de vuelta en el día.

—¿Eso cómo afecta a los vecinos?

Se terminan referenciando con ciudades cercanas, pero el vecino tiene derecho, por su propia naturaleza y por lo que establece la Constitución provincial, a ser contenido por su municipio de residencia.

—¿Considera que hay una falta de gestión por parte del Ejecutivo local?

Llega un punto en que no se puede seguir tapando el sol con las manos: estamos en un momento de no gestión. Y no me refiero solo a este instante, porque ahora todo se justifica diciendo que no hay financiamiento de Nación. Pero no es así, hay intendentes que gestionan muy bien.

Casco urbano, a menos de siete cuadras del Palacio Municipal.

—¿Cree que Gesualdi podría hacer más desde el Ejecutivo?

Por supuesto, hay intendentes -incluso del radicalismo- que gestionan bien, que van por las vías que corresponden, que cumplen con el rol que la sociedad les asignó. Yo no le pido demasiado, como vecina quiero que gestione donde tenga que gestionar, que reclame donde tenga que reclamar y que denuncie si hay algo que denunciar. Si la Provincia está incumpliendo, él tendrá que denunciarlo. Punto.

—Además de los problemas productivos y de infraestructura, ¿hay otras preocupaciones entre los vecinos?

Sí, claro, la seguridad pasó a ser una preocupación muy importante. Últimamente se han visto bastantes hechos delictivos y eso alarma. San Andrés de Giles se ha extendido mucho, y falta garantizar seguridad en todo el distrito.

—¿Faltan patrulleros o efectivos?

No es un problema de patrulleros, es de personal. Desde el año 2018 no se ha gestionado la llegada de nuevos efectivos policiales a San Andrés de Giles. Hoy hay alrededor de 80 policías, pero muy pocos están abocados al patrullaje de las calles.

También hay una crisis habitacional muy fuerte. Se han firmado convenios a lo largo y ancho de la provincia para la construcción de viviendas, pero en San Andrés de Giles no se ha gestionado ninguno o, si se gestionó, no se comunicó públicamente si fue otorgado o no. Falta información pública.