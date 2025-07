Entrevista GLP. Contaminación en agua, tierra y aire de Avellaneda: "Los vecinos sienten que Jorge Ferraresi los abandona"

La gestión de Jorge Ferraresi en Avellaneda enfrenta críticas cada vez más duras. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, persisten graves falencias en cloacas, agua potable y recolección de residuos, mientras los centros de salud municipales padecen una preocupante falta de insumos y recursos. A esto se suma una crisis estructural en áreas como seguridad, empleo y producción, que el intendente no logra revertir.

En este escenario, Arnaldo Díaz, concejal del bloque Unión y Libertad, cuestionó la falta de respuestas concretas del Ejecutivo ante el deterioro cotidiano que sufren los barrios periféricos. Señaló la parálisis de obras clave, la improvisación en materia de seguridad, la contaminación sin control y una salud pública colapsada, con salitas inoperativas y sin personal. “El Estado que tanto pregona Ferraresi, brilla por su ausencia”, advirtió.

—Concejal, ¿cuál es su balance general sobre la gestión de Jorge Ferraresi en Avellaneda? ¿Cómo evalúa áreas clave como los servicios públicos, la salud y la seguridad, que hoy preocupan a los vecinos?

Vemos que dentro de la gestión del intendente Jorge Ferraresi estamos teniendo deficiencias, como en toda la provincia de Buenos Aires, en puntos claves por los que ya la gente está agotada hace años de pedir soluciones que nunca llegan, que nunca las brindan los gobernantes de turno, en este caso el intendente, como por ejemplo la salud, que por supuesto el sistema municipal depende del intendente, y además tenemos dos hospitales provinciales que dependen de la administración del gobernador Axel Kicillof.

Por otro lado, tenemos la inseguridad, que es moneda corriente, todos los vecinos hoy en día sufren robos, intentos de asalto, intentos de secuestro. Es muy penosa la situación que atravesamos en un contexto social bastante particular, dadas las condiciones que tenemos de un gobierno nacional que es contrario al gobierno municipal y provincial, por lo tanto, las medidas tardan en llegar, hay discusiones, no hay decisiones políticas, y los vecinos somos rehenes de estas situaciones.

—Respecto al sistema de salud municipal, ¿cuáles son, a su entender, las principales fallas que afectan a los vecinos?

Estamos teniendo deficiencia en las salitas de primeros auxilios, que en Avellaneda están funcionando de manera muy acotada, y en algunos casos no están funcionando, por lo tanto, no permiten una primera atención cercana a los vecinos de los barrios de las periferias, que no tienen cerca los hospitales provinciales, como el Fiorito y el Perón, que están más en la zona céntrica, entre las avenidas principales de la ciudad, que son la Belgrano y la Mitre.

También hay falta de personal, de infraestructura edilicia en algunos casos, en líneas generales falta de inversión y de decisiones políticas.

—En materia de seguridad, y sabiendo que es responsabilidad compartida con la Provincia, ¿considera que la Municipalidad de Avellaneda cuenta hoy con un plan serio y efectivo?

Hoy la Municipalidad de Avellaneda, si bien logísticamente apoya, y esto sería muy hipócrita de mi parte no decirlo, porque lo vemos, hay una inversión de parte del municipio, pero a la vez hay una falta de planeamiento a la hora de aplicar las políticas de seguridad.

Acá venimos de años de tener a la policía atada de manos en toda la provincia de Buenos Aires, por lo tanto los policías no pueden hacer su trabajo correspondiente. Tenemos una justicia con puerta giratoria, por la que sale el malviviente o el ladron, mientras el policía que lo apresó todavía sigue declarando. Hoy tiene que dar más explicaciones un policía que un ladrón.

Hasta que no cambie la coyuntura de la justicia en cuanto al accionar a la policía, de tenerlos liberados para hacer el trabajo que tienen que hacer, y la justicia sea inflexible con estos malvivientes, no vamos a tener una seguridad garantizada para la gente. No se trata de mano dura, sino de mano justa, concretamente.

—Como vecino, ¿cómo describiría la vida cotidiana en Avellaneda? Más allá de la inseguridad y los problemas de salud, ¿qué reclamos son los más frecuentes en los barrios?

El mayor reclamo que tenemos en Avellaneda, y que lo venimos viendo desde que empezamos a caminar el distrito, es lo que llamo 'el decorado'. Avellaneda es muy bonita, está muy ordenada, pero en las zonas céntricas. Uno se aleja un poco, y tenemos todavía calles de tierra, lugares con contaminación de metales pesados en el aire, tenemos contaminación en el agua, en los arroyos de Avellaneda, que tienen desembocadura en el Río de la Plata.

Tenemos un polo petroquímico que sigue contaminando, basurales a cielo abierto y varias cuestiones más por las que los vecinos sienten que el Estado los abandona. El intendente Jorge Ferraresi siempre pregona el Estado presente, pero el Estado brilla por su ausencia en los barrios periféricos de la ciudad.