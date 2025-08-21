Encuesta reveló quién ganaría en las legislativas provinciales

Según los últimos datos de la Encuesta de CB Consultora, con un total de 1215 casos y un nivel de confianza del 95%, las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires muestran una competencia ajustada entre los principales espacios políticos. La encuesta se realizó entre el 18 y 19 de agosto de 2025 y presenta tres escenarios electorales: la 1ra, la 3ra sección electoral y a nivel provincial.

Escenario electoral: 3ra sección

En la 3ra sección electoral, la competencia se perfila a favor de Fuerza Patria, con un 51,4% de los votos, marcando una clara ventaja frente a La Libertad Avanza, que se ubica en segundo lugar con un 32,7%. La Izquierda obtiene un 4,7%, mientras que Somos se queda con un 1,7%. El porcentaje de votos en blanco es del 2,5%, y un 5,6% de los encuestados aún no tiene definida su preferencia.

Este escenario refleja una ventaja significativa para Fuerza Patria, pero con un porcentaje considerable de electores aún indecisos, lo que podría cambiar según la evolución de la campaña en las próximas semanas.

Escenario electoral: 1ra sección

La 1ra sección electoral muestra un escenario más reñido. La Libertad Avanza lidera con un 40,3%, aunque Fuerza Patria se encuentra muy cerca con un 38,0%. En este caso, la diferencia es mínima, lo que sugiere una intensa competencia por el primer lugar. La Izquierda recibe un 5,6% de apoyo, mientras que Somos obtiene un 4,5%. Los votos en blanco suman un 3,2%, y un 5,5% aún no ha decidido su voto.

La fluctuación entre estos dos grandes bloques refleja que las tendencias podrían cambiar en la recta final, lo que convierte a la 1ra sección en una de las más disputadas.

Escenario electoral provincial

A nivel provincial, el escenario también muestra un enfrentamiento estrecho entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Con un 41,3%, Fuerza Patria se mantiene al frente, pero La Libertad Avanza le sigue de cerca con un 39,1%. En tercer lugar se encuentra la Izquierda con un 4,5%, seguida de Somos con un 3,3%. Los votos en blanco ascienden a un 4,1%, y un 4,4% de los consultados todavía no sabe a quién votar.

Este panorama destaca la fortaleza de ambos espacios, aunque la diferencia sigue siendo pequeña, lo que deja abierta la posibilidad de sorpresas en el día de las elecciones.

Tendencias y posibles escenarios futuros

La encuesta de CB Consultora indica que Fuerza Patria mantiene una ligera ventaja a nivel provincial, mientras que en las secciones más disputadas, como la 1ra y 3ra, las diferencias entre los principales contendientes son mínimas. La competencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza será sin duda uno de los puntos clave de las próximas elecciones legislativas.

Aunque la mayor parte del electorado se inclina por estos dos espacios, las cifras de votantes indecisos y en blanco (alrededor del 5% en cada escenario) podrían modificar el resultado final, por lo que la campaña electoral será crucial para definir las posiciones de estos votantes.