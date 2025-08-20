Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto

¿Qué piensan los argentinos sobre la reelección de Javier Milei?
La última encuesta de Zubán Córdoba midió la reelección de Javier Milei. El sondeo además reveló caída en su imagen y gestión: Todos los detalles.
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo.
A dos semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la consultora Tendencias difundió su última encuesta y dejó un panorama electrizante. Según el sondeo, Fuerza Patria se impone a nivel provincial con el 38% de intención de voto, aunque la consultora advierte que los indecisos alcanzan el 13%, un número capaz de cambiar cualquier resultado.
El estudio marca que en la Primera y Tercera Sección Electoral, bastiones históricos del peronismo, Fuerza Patria mantiene la ventaja con más de 38% y 43% respectivamente. Sin embargo, en el interior bonaerense (Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección), la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se consolida como primera fuerza.
En la Octava Sección, que incluye a la ciudad de La Plata, los libertarios se imponen con el 31,3%, frente al 28,2% del oficialismo. La disputa en la Segunda Sección permanece abierta, con un escenario de paridad y alto nivel de indecisos.
El sondeo muestra que el Frente de Izquierda (FIT-U) obtiene el 5,5% y se proyecta como tercera fuerza, con mejores desempeños en Capital y en la Tercera Sección. En tanto, Somos Buenos Aires alcanza el 4,7%, destacándose en Segunda y Cuarta Sección.
El clima electoral se entremezcla con la tensión política nacional. Este miércoles, la Cámara de Diputados debatirá los vetos del presidente Javier Milei a la ley de aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad. Afuera, se esperan fuertes movilizaciones de distintos sectores.
Según Tendencias, predomina el rechazo al veto a los jubilados: incluso entre votantes de Milei aparece un segmento que desaprueba la medida. “En la tensión entre el orden fiscal y el poder de compra, hoy pesa más el ingreso jubilatorio”, concluyó la consultora.
