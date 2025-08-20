Axel Kicillof lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei y llamó al pueblo a “ponerle un límite” en las elecciones legislativas del 7 de septiembre y 26 de octubre. El gobernador bonaerense destacó que la unidad del peronismo es clave y cuestionó el impacto de las políticas nacionales sobre la economía y los servicios esenciales en la Provincia.

“El pueblo debe ponerle un límite”

Kicillof calificó al presidente como un “ridículo topo que quiere destruir el Estado” y aseguró que su gestión provincial ha tenido que cubrir áreas que Nación descuida. “No podemos dejar a tantos comercios, pymes y fuentes de trabajo, estudiantes, discapacitados y jubilados sin alguna cobertura”, remarcó en las últimas horas.

Además, defendió la coherencia interna de Fuerza Patria: “Estoy conforme con cómo estamos, los pormenores son cosas que dirimimos internamente. No está mal discutir, pero hay que hacerlo puertas para adentro y darle a la gente una buena alternativa”, señaló.

Críticas a la gestión económica nacional

El gobernador cuestionó el manejo de las cuentas públicas por parte de Milei y la supuesta generación de superávit: “Más que hablar de la escuela austríaca, nos habla de Hayden Davis y la cripto-estafa. Esto no es superávit, es un maquillaje de las cuentas públicas. Buenos Aires recibe menos recursos de los que le corresponden, 12 billones de pesos en deuda”, explicó.

Sobre la deuda y el impacto en intereses, alertó: “Ahora cambió la deuda por una letra capitalizable; en julio, con la suba de tasas del 50%, el costo de los intereses llegó a 17 billones de pesos. Pero eso no significa que no sea un gasto que paga la sociedad”.

Obra pública y seguridad: déficits nacionales

Kicillof denunció el abandono de obras nacionales en la Provincia y reclamó que se transfieran a la administración bonaerense: “Es criminal el abandono de la obra pública que hace Milei. Todo tipo de obra pública abandonada. La obra no se termina, el mantenimiento no se hace y retomarlas será mucho más caro por su deterioro”.

Destacó proyectos específicos, como la finalización de la Autopista Presidente Perón y el dragado del Río Salado, y calificó de “ineficiencia” y “estupidez supina” la desatención del Gobierno nacional.

En seguridad, recordó que la Provincia invirtió en infraestructura y equipamiento: “Cuando llegamos teníamos sobrepoblación en las cárceles. Hoy tenemos 9.000 nuevas plazas, patrulleros y chalecos antibalas. Cada hecho de inseguridad sigue doliendo y se hace política del dolor”.

Camino electoral y desdoblamiento

Sobre la estrategia de cara a septiembre y octubre, Kicillof enfatizó: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei en una sola boleta. El único adversario que tenemos es Milei, y no él como persona, sino sus políticas”.

También defendió el desdoblamiento electoral: “Nunca hubo BUP en la Provincia, entonces no podíamos hacerlo de otra manera por la magnitud de 17 millones de habitantes. Es la forma de cuidar la participación ciudadana”.