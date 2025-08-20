Kicillof alertó sobre el costo de retomar obras abandonadas por la “estupidez supina” del Gobierno nacional
El gobernador bonaerense cruzó a Javier Milei, a quien definió como un “ridículo topo que quiere destruir el Estado”, y pidió a los bonaerenses actuar en septiembre. Obras, seguridad y economía, en juego.Política20 de agosto de 2025Pamela Orellana
Axel Kicillof lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei y llamó al pueblo a “ponerle un límite” en las elecciones legislativas del 7 de septiembre y 26 de octubre. El gobernador bonaerense destacó que la unidad del peronismo es clave y cuestionó el impacto de las políticas nacionales sobre la economía y los servicios esenciales en la Provincia.
“El pueblo debe ponerle un límite”
Kicillof calificó al presidente como un “ridículo topo que quiere destruir el Estado” y aseguró que su gestión provincial ha tenido que cubrir áreas que Nación descuida. “No podemos dejar a tantos comercios, pymes y fuentes de trabajo, estudiantes, discapacitados y jubilados sin alguna cobertura”, remarcó en las últimas horas.
Además, defendió la coherencia interna de Fuerza Patria: “Estoy conforme con cómo estamos, los pormenores son cosas que dirimimos internamente. No está mal discutir, pero hay que hacerlo puertas para adentro y darle a la gente una buena alternativa”, señaló.
Críticas a la gestión económica nacional
El gobernador cuestionó el manejo de las cuentas públicas por parte de Milei y la supuesta generación de superávit: “Más que hablar de la escuela austríaca, nos habla de Hayden Davis y la cripto-estafa. Esto no es superávit, es un maquillaje de las cuentas públicas. Buenos Aires recibe menos recursos de los que le corresponden, 12 billones de pesos en deuda”, explicó.
Sobre la deuda y el impacto en intereses, alertó: “Ahora cambió la deuda por una letra capitalizable; en julio, con la suba de tasas del 50%, el costo de los intereses llegó a 17 billones de pesos. Pero eso no significa que no sea un gasto que paga la sociedad”.
Obra pública y seguridad: déficits nacionales
Kicillof denunció el abandono de obras nacionales en la Provincia y reclamó que se transfieran a la administración bonaerense: “Es criminal el abandono de la obra pública que hace Milei. Todo tipo de obra pública abandonada. La obra no se termina, el mantenimiento no se hace y retomarlas será mucho más caro por su deterioro”.
Destacó proyectos específicos, como la finalización de la Autopista Presidente Perón y el dragado del Río Salado, y calificó de “ineficiencia” y “estupidez supina” la desatención del Gobierno nacional.
En seguridad, recordó que la Provincia invirtió en infraestructura y equipamiento: “Cuando llegamos teníamos sobrepoblación en las cárceles. Hoy tenemos 9.000 nuevas plazas, patrulleros y chalecos antibalas. Cada hecho de inseguridad sigue doliendo y se hace política del dolor”.
Camino electoral y desdoblamiento
Sobre la estrategia de cara a septiembre y octubre, Kicillof enfatizó: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei en una sola boleta. El único adversario que tenemos es Milei, y no él como persona, sino sus políticas”.
También defendió el desdoblamiento electoral: “Nunca hubo BUP en la Provincia, entonces no podíamos hacerlo de otra manera por la magnitud de 17 millones de habitantes. Es la forma de cuidar la participación ciudadana”.
Fuerte repudio por frase de legisladora oficialista sobre el Garrahan
Una frase de la senadora córdobesa Álvarez Rivero desató gritos y repudios en el Senado: puso en duda que todos los niños puedan atenderse en el Garrahan.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Unión y Libertad presentó sus propuestas en la Primera Sección
Con críticas a Soledad Martínez, plan económico y agenda seccional, el frente liberal lanzó campaña y presentó a sus candidatos para el 7S en Vicente López.
Magario: “Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada”
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, cargó contra el gobierno nacional por la paralización de la obra pública.
Encuesta: se define un escenario inesperado de polarización
Una nueva encuesta reveló un dato clave sobre la predisposición de los votantes y la creciente concentración en dos espacios. Qué anticipa el panorama electoral.
UCR bonaerense: fragmentada para octubre, pone el foco en septiembre
Conocé cómo se fragmentó el radicalismo bonaerense en las listas nacionales tras el cierre de alianzas, en la recta final de cara a las elecciones provinciales.
Récord de despidos y fábricas cerradas en la era Milei según informe
Según un informe privado casi 100 mil empleos privados se esfumaron en la era Milei. La construcción y la industria son los sectores más golpeados.