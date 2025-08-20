–¿Qué representan las elecciones del 7 de septiembre en la provincia?

Creo que las elecciones de septiembre son un paso fundamental en la lucha hacia la resistencia de este gobierno de ajuste, de hambre, de pobreza, de desocupación y de miseria. Un gobierno cruel con los jubilados, con las personas con discapacidad y con quienes padecen algún tipo de enfermedad.

Por eso, es importante llenar los concejos deliberantes y las cámaras de Diputados y Senadores con representantes que defiendan las políticas públicas de un Estado presente. Hombres y mujeres capaces de sostener con cabeza, corazón y coraje un proyecto de provincia que trabaja todos los días en pos de darle derechos y una mejor calidad de vida a los bonaerenses.

El 7 de septiembre será clave como primer paso, mientras que el 26 de octubre marcará la piedra fundacional de un nuevo rumbo político para que en el 2027 tengamos un gobierno que represente las necesidades de los argentinos y las argentinas, que luche por sus derechos, que no nos siga endeudando ni entregando a manos extranjeras del extractivismo político, económico, social y de nuestros recursos naturales.



–A nivel nacional, ¿qué piensa de la lista de diputados encabezada por Jorge Taiana y que incluye a Juan Grabois, Vanesa Siley y Teresa García?

Creo que la lista es hermosa para militarla, con una representación muy plural de lo que es el peronismo de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Estoy muy orgullosa de que mi compañera Vanesa Siley siga estando, porque no solo desde la justicia sino también desde el sindicalismo hizo un papel impresionante. Nos ha ayudado a muchas de nosotras, de otros gremios, a seguir las luchas que tenemos que dar, las que nos marcó nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner.

Es fundamental también que compañeros como Sergio Palazzo, Juan Grabois y Sergio Massa estén representados. Va a ser un Congreso muy entretenido y, sobre todo, muy útil para hacer oposición a un gobierno como el de Javier Milei. Por eso es muy importante que lleguemos a ocupar esas bancas y que el 26 de octubre se demuestre que hay un país completamente en desacuerdo con estas políticas nefastas.