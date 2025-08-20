La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires

El radicalismo bonaerense atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Lo que hasta hace poco era un bloque unificado bajo el nombre UCR–Cambio Federal se partió con la salida de dos senadores de peso: Agustín Maspoli y Alejandro Cellillo. Ambos oficializaron la ruptura y anunciaron la creación del bloque UCR–Somos Buenos Aires, llevando a la Legislatura la misma marca electoral que competirá en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Una fractura que se venía cocinando

La movida no sorprendió a nadie en la Cámara alta. Días atrás, un grupo de legisladores encabezados por Ariel Bordaisco había presentado una carta para remover a Maspoli de la presidencia del bloque. Aunque el pedido no tuvo validez por falta de unanimidad, anticipó un desenlace inevitable.

Finalmente, el quiebre se consumó: Maspoli, junto a Cellillo, decidió dar el portazo y fundar su propia bancada. En la nota enviada a la presidencia del Senado confirmaron la conformación del nuevo espacio.

Pulseada de liderazgos

Este movimiento se enmarca en las diferentes líneas internas del radicalismo bonaerense, donde se articulan distintos liderazgos y referentes provinciales, incluyendo al exjefe del Comité Provincia, Maximiliano Abad, y al exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, actual presidente del Comité de Contingencia.

Cellillo y Maspoli responden a Fernández, uno de los impulsores de la construcción política que reunió al radicalismo disidente con la Coalición Cívica, sectores vecinalistas y un ala del peronismo no kirchnerista.

Del otro lado, el sector que quedó en UCR–Cambio Federal mantiene vínculos con el GEN de Margarita Stolbizer, el monzoísmo y los radicales más cercanos al abadismo. Abad, de hecho, fue uno de los críticos más duros del nuevo armado: “Es una construcción pensada para el Conurbano, no para el interior”, cuestionó en su momento.

Alejandro Cellillo y Agustín Maspoli.

Quiénes quedaron en cada bloque

Con la partida de Maspoli y Cellillo, el bloque UCR + Cambio Federal quedó presidido por Ariel Bordaisco y lo acompañan Nerina Neumann, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Flavia Delmonte y Marcelo Daletto.

En tanto, UCR–Somos Buenos Aires quedó reducido a dos integrantes, pero con fuerte peso político en el reacomodamiento de la Cámara.

Nuevo mapa del Senado bonaerense

La Cámara Alta provincial, con este cambio, pasó a estar conformada de la siguiente manera:

Unión por la Patria: 21 senadores

PRO: 9

UCR – Cambio Federal: 6

La Libertad Avanza: 4

Unión y Libertad: 3

UCR – Somos Buenos Aires: 2

Derecha Popular: 1

El nuevo escenario, que refleja una mayor pluralidad de voces, también transforma la dinámica del partido centenario y anticipa un Senado provincial más diverso, con desafíos en los meses previos al recambio parlamentario. Con siete bloques diferentes, las discusiones prometen ser activas y los consensos, más complejos de alcanzar.