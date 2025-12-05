Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el diputado bonaerense por la Coalición Cívica-Ari, Luciano Bugallo, señaló: "Hemos llegado al límite del absurdo: la diputada kirchnerista Lucia Klug, quiere inventar un nuevo impuesto, creando 'la tasa ambiental sobre el metano en Buenos Aires'. Es una payasada. En vez de incentivar la producción, inventan disparates para convertir a una vaca en un nuevo sujeto imponible".

En ese sentido, el legislador bonaerense acotó "Y lo peor: ni siquiera existe un método práctico, económico ni verificable para medir el metano de cada animal. Ni con tecnología de laboratorio, ni con sensores permanentes, ni con estructuras de medición viables".

Bugallo no ocultó su enojo y agregó "Quieren cobrar un impuesto que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar. Es como proponer una tasa por bostezo humano o un registro de estornudos".

El diputado por la provincia de Buenos Aires, desde su red social, expresó "Mientras tanto, la ganadería argentina (una de las más eficientes del mundo) hace años que incorpora manejo regenerativo, mejoras forrajeras, suplementos reductores de emisiones, genética eficiente y biodigestores que capturan metano. Ahí debería estar el Estado: incentivando, no metiendo más la mano en el bolsillo del productor".

"¿Solución ambiental? Ninguna. ¿Costo para pequeños y medianos productores? Enorme. ¿Impacto en el precio de la carne para el consumidor? Directo", disparó.

En un extenso hilo que compartió en X, el legislador acotó "Y mientras demonizan a una vaca, el Estado provincial mira para otro lado ante los problemas ambientales reales: Villas enteras sin cloacas contaminando aguas subterráneas. Ríos y arroyos cargados de vertidos industriales clandestinos. Afluentes urbanos convertidos en basurales por falta de obras. Basurales a cielo abierto emitiendo metano real, constante y medible… sin pagar ninguna 'tasa ambiental'".

Por último, el legislador de la CC dijo que "Este proyecto no busca mejorar el ambiente. Busca otro enemigo fácil para seguir cobrando impuestos. Parece que perseguir a una vaca que se tira pedos es más sencillo que hacerse cargo de décadas de abandono estructural".

¿De qué se trata el proyecto que cuestionó Bugallo?

La legisladora Lucía Klug presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA).

La iniciativa de la diputada de Unión por la Patria (UxP) y vinculada a Juan Grabois, dice que la tasa se fundamenta en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la constitución de un fondo fiduciario, con el que se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a través de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en línea con lo dispuesto en la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El proyecto sostiene que la medida responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

Carbap rechazó el proyecto

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que “el metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, señaló en un posteo en la red X.