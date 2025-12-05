La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados del 3 de diciembre dejó una postal poco habitual en el recinto. Durante el acto formal de jura, varios legisladores electos realizaron intervenciones extensas que incluyeron declaraciones políticas, discursos críticos y agregados personales ajenos a las fórmulas establecidas. Ese clima de tensión y sorpresa derivó rápidamente en una respuesta del oficialismo: la diputada nacional de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, presentó un proyecto de resolución para modificar el artículo 12 del Reglamento interno y ajustar con mayor rigurosidad el procedimiento de jura.

Qué establece el proyecto presentado por Ajmechet

La iniciativa de la diputada oficialista apunta a fijar límites estrictos en el momento de la jura para impedir que los legisladores incorporen elementos que no figuren en las fórmulas reglamentadas. El texto presentado especifica que “el juramento será tomado en voz alta por el presidente estando todos de pie. Queda estrictamente prohibida cualquier mención, adición o referencia ajena a las fórmulas determinadas en el Artículo 10 de este Reglamento”.

Junto con esa prohibición, el proyecto propone un mecanismo para garantizar el cumplimiento: “En caso de que un diputado electo intente o manifieste la voluntad de modificar, agregar o sustituir la fórmula de respuesta establecida, el presidente de la Cámara lo intimará a ceñirse estrictamente a las fórmulas establecidas. El juramento se repetirá hasta que sea prestado de forma reglamentaria y la incorporación al cuerpo no será válida hasta que eso ocurra”.

El planteo busca reforzar el carácter institucional de un acto que, según Afmechet, debe mantenerse alejado de expresiones partidarias o consignas coyunturales.

Los fundamentos: evitar desvíos y preservar la formalidad

En los considerandos del proyecto, Ajmechet señala que la intención es “esclarecer el procedimiento de jura de los Diputados que ingresan a la Cámara”, así como “reafirmar el compromiso primordial […] despojando el acto de toda mención de índole político-partidista o de facción”.

La diputada sostiene que el propósito es acotar las fórmulas al compromiso cívico y a los valores institucionales: “Se propone así, limitar las fórmulas a la invocación de valores y textos de fe, o al compromiso cívico fundamental con la Constitución Nacional y la República”.

Además, advierte expresamente que la jura debe realizarse conforme a las reglas establecidas, o de lo contrario, “no quedarán incorporados al cuerpo”. La aclaración apunta a despejar cualquier interpretación que habilite excepciones, y marca una postura firme sobre la validez formal del acto de ingreso.

Una sesión que quedó en el centro del debate

La iniciativa se presenta apenas días después de una ceremonia que terminó convertida en escenario de expresiones políticas. Durante la jura del 3 de diciembre, varios legisladores aprovecharon el momento para incluir mensajes sectoriales, consignas partidarias y críticas directas, lo que generó sorpresa tanto en el recinto como en las bancadas oficialistas.

Ese episodio motivó la decisión de avanzar con una modificación del reglamento que, para el oficialismo, apunta a ordenar futuros procedimientos y evitar que la jura se utilice como tribuna política.

Qué busca evitar el oficialismo con la reforma

La Libertad Avanza pretende que la jura recupere un marco de estricta formalidad, centrado en la Constitución Nacional y en los valores institucionales, sin discursos accesorios ni declaraciones políticas que desvirtúen el acto. Para el oficialismo, endurecer las reglas permitirá preservar el sentido original del procedimiento, asegurar su validez y evitar nuevas controversias.

La propuesta de Ajmechet abre ahora el debate en la Cámara, donde otras bancadas deberán pronunciarse sobre si el episodio del 3 de diciembre justifica dar un paso hacia una mayor regulación del momento de la jura.