El Congreso vivió una jornada cargada de tensión y exhibiciones de poder. Tras la jura de los 127 diputados electos, la Cámara baja reeligió por amplia mayoría a Martín Menem como presidente del cuerpo, en una votación que expuso apoyos estratégicos, rechazos contundentes y una pelea abierta por el control de la tercera fuerza parlamentaria. La decisión consolida al riojano como un aliado clave del presidente Javier Milei en el nuevo período legislativo.

La presencia del mandatario en el palco central fue una señal política de alto impacto. Milei siguió la votación flanqueado por su hermana, Karina Milei, y celebró de pie el resultado. El clima en la bancada libertaria fue de euforia total, en una demostración de fuerza que buscó dejar en claro quién domina hoy la primera minoría de la Cámara.

El respaldo libertario y el rol central de Karina Milei

Menem no ocultó su alineamiento con la estrategia oficial. En su discurso, destacó la figura del Presidente y atribuyó al liderazgo de Milei el proceso de estabilización que, según él, atraviesa la Argentina. El agradecimiento a Karina Milei fue aún más enfático: la definió como un sostén permanente y una figura decisiva para la articulación política del bloque.

La bancada oficialista acompañó cada frase con ovaciones. Para La Libertad Avanza, la reelección del riojano significa ratificar un esquema de conducción que permitió aprobar leyes clave durante el primer año de gestión mileísta.

El apoyo del resto de los bloques y las críticas más duras

La propuesta para que Menem continuara al frente de Diputados fue presentada por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, quien destacó su rol en la aprobación de proyectos impulsados por el Ejecutivo. La mayoría de las bancadas acompañó la moción, pero la unanimidad quedó lejos.

Unión por la Patria (UP) y la izquierda anticiparon su rechazo. Desde UP, Germán Martínez cuestionó la forma en que, según dijo, se condujo la Cámara durante los últimos dos años. Señaló demoras en la conformación de comisiones y un funcionamiento que, a su entender, se pareció más al de un jefe de bloque que al de un presidente del cuerpo.

Los diputados de izquierda también se abstuvieron, aunque con otro enfoque. Myriam Bregman fundamentó la postura en el desacuerdo con la agenda económica del Gobierno y su vínculo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que Néstor Pitrola fue más directo al calificar de “antiobrera” la orientación general de la gestión actual.

Una votación que abre otra disputa: la tercera vicepresidencia

Tras la ratificación de Menem, la Cámara avanzó con la designación de las tres vicepresidencias. La primera quedó para Unión por la Patria, que nombró a Cecilia Moreau. La segunda fue para La Libertad Avanza, que propuso al mendocino Luis Petri. Pero la tercera vicepresidencia quedó en suspenso, porque aún no está definido qué interbloque será la tercera fuerza.

La pelea entre interbloques por el tercer lugar

La disputa enfrenta a Provincias Unidas contra un nuevo interbloque que se terminó de cerrar horas antes de la sesión y que agrupa a Pro, la UCR, MID y los monobloques Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, este último liderado por Karina Banfi. Ambos espacios cuentan, por ahora, con 22 integrantes, pero la definición podría variar en las próximas semanas según cómo se terminen de ordenar las bancadas.

Ese tercer lugar es clave no sólo por su peso simbólico, sino también por el reparto de cargos estratégicos en comisiones y en la estructura interna de la Cámara.

Comisiones en disputa y un poder decisivo en manos de Menem

Uno de los momentos más importantes llegará cuando los legisladores voten si le delegan a Menem la potestad para definir la integración de las comisiones. Esa atribución le daría al titular del cuerpo un enorme poder en la confección del tablero legislativo para los próximos dos años, ya que de la composición de cada comisión depende el futuro de los proyectos más sensibles.

Con el oficialismo decidido a acelerar su agenda y la oposición mayoritaria en plena reorganización, el control de las comisiones se perfila como uno de los ejes calientes del nuevo período parlamentario.