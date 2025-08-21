Axel Kicillof volvió a apuntar contra el plan económico del gobierno de Javier Milei, al que calificó de desindustrializador y generador de salarios bajos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, alertó sobre la paralización de la economía real y el impacto negativo en sectores clave como turismo, gastronomía, hotelería, pesca e industria textil.

"Este plan tiene dos sintonías. Una a nivel de la economía real en la que Milei dice 'yo estabilice la macro, la micro no es mi problema'. La micro es la vida de la gente, si tiene laburo, si puede comprar la comida, si puede pagar los remedios, la nafta, los servicios. Eso no es su problema", explicó en una entrevista televisiva.

Kicillof denunció que la provincia afronta “una enorme bicicleta financiera” con un dólar quieto y tasas de interés del 50%, y advirtió: "El objetivo de este plan es desindustrializar el país, salarios bajos, bajo empleo. Lo vivimos en la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, turismo, gastronomía, hotelería, pesca, la industria textil, consumo masivo de alimentos… está todo parado, no anda nada".

El gobernador describió tres fases en la gestión de Milei: el blanqueo de 20.000 millones de dólares, el préstamo del FMI y la liquidación de la cosecha con el dólar soja. "Ahora entró en una fase de turbulencia e inestabilidad", señaló, mientras recorría distintos distritos bonaerenses y observaba "enojo, decepción, indignación y daño".

En relación a las elecciones legislativas de septiembre, Kicillof hizo un llamado directo a los bonaerenses como líder de Fuerza Patria: "Hay que ponerle límite a Milei con el voto… Esta es una elección legislativa donde necesitamos que Milei no tenga los instrumentos para sostener sus vetos. Hay que dejar de dar vueltas con la lista; lo que necesitamos son compañeros que vayan a la Legislatura y al Congreso a votar en contra de estas barbaridades que hace Milei".

Continuidad de obra pública y críticas al Gobierno nacional

El gobernador destacó que, a pesar de las dificultades, la provincia sigue con su obra pública. "Este miércoles entregamos 52 viviendas. La provincia tiene en construcción 8.000 viviendas en el Instituto de la Vivienda. Cuando asumimos, el Instituto hacía solo 80 por año", recordó.

Kicillof señaló además que el Gobierno nacional detuvo 16.000 viviendas y 1.000 obras de aguas, cloacas y centros de primera infancia. "Si continúa este chiste de cero obra pública, vamos a tener dos años sin obra pública. Esto no pasó en la historia de la Argentina", advirtió, subrayando que la falta de inversión le costará caro a los argentinos.

Diego Spagnuolo y Javier Milei.

Críticas a Diego Spagnuolo y filtraciones de audios

El gobernador también se refirió al caso del funcionario Diego Spagnuolo, quien filtró audios de presuntas coimas vinculadas a la familia Milei y a los Menem. Kicillof recordó que Spagnuolo había generado polémica en la Agencia Nacional de Discapacidad por sus comentarios hacia la madre de un chico con autismo: "Mirá, que tu hijo tenga una discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado".

Además, cuestionó su actitud respecto a beneficios de peaje: "Y le dijo: '¿Por qué vos no tenés que pagar el peaje y yo sí?'… y ahora parece que él cobraba el peaje", resaltando la desconexión entre Spagnuolo y la realidad de las familias con hijos discapacitados.

Kicillof enfatizó que la protección de los derechos de las personas con discapacidad debe primar sobre intereses personales o internos: "Estos hechos muestran un patrón de comportamiento preocupante en alguien que debía garantizar derechos y no complicar la vida de familias vulnerables", concluyó, señalando el efecto político y social de la polémica.