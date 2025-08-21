Guerrera: "Sancionar la ley de Scoring y reformar la ley actual de Asistencia a la Víctima son dos cuestiones pendientes"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense explicó porqué es necesario saldar estas iniciativas: "Una porque quiere fortalecer la seguridad vial y promover un cambio cultural en el tránsito. La otra porque busca garantizar los derechos y garantías de las personas que han sido víctimas de delitos".Legislativas21 de agosto de 2025Soledad Castellano
Desde sus redes, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, comentó "Sancionar la ley de Scoring y reformar la ley actual de Asistencia a la Víctima son dos cuestiones pendientes que debemos saldar cuanto antes en la provincia de Buenos Aires".
En ese marco, explicó "Una porque quiere fortalecer la seguridad vial y promover un cambio cultural en el tránsito. La otra porque busca garantizar los derechos y garantías de las personas que han sido víctimas de delitos, tanto en el ámbito penal como en situaciones de violaciones de derechos humanos".
En esa línea, el legislador comentó "Junto a Roberto Almeida y Emanuel Terrón, presidente y vicepresidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, mantuvimos una reunión de trabajo para impulsar el debate y tratamiento de estos proyectos en la HCD".
