Guerrera: "Sancionar la ley de Scoring y reformar la ley actual de Asistencia a la Víctima son dos cuestiones pendientes"

Desde sus redes, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, comentó "Sancionar la ley de Scoring y reformar la ley actual de Asistencia a la Víctima son dos cuestiones pendientes que debemos saldar cuanto antes en la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, explicó "Una porque quiere fortalecer la seguridad vial y promover un cambio cultural en el tránsito. La otra porque busca garantizar los derechos y garantías de las personas que han sido víctimas de delitos, tanto en el ámbito penal como en situaciones de violaciones de derechos humanos".

En esa línea, el legislador comentó "Junto a Roberto Almeida y Emanuel Terrón, presidente y vicepresidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, mantuvimos una reunión de trabajo para impulsar el debate y tratamiento de estos proyectos en la HCD".