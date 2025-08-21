El partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, terminó con un desenlace inusual: la cancelación definitiva del encuentro por parte de la Conmebol. La medida fue tomada luego de los graves incidentes registrados en las tribunas, que incluyeron enfrentamientos entre hinchas, ingreso de barras a la tribuna rival y escenas de violencia generalizada.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, comunicó oficialmente la Confederación.

El organismo agregó que “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

Qué implica la cancelación

Conmebol dejó en claro que la decisión no fue una suspensión momentánea, sino la cancelación definitiva del encuentro. Esto significa que el partido no se reanudará y que el futuro de la serie quedará supeditado a la investigación disciplinaria que ya está en marcha en la sede de Asunción.

Entre las medidas que evalúa el organismo se encuentran desde la repetición del partido (con costos a cargo de los responsables) hasta la nulidad del resultado, en un análisis que contempla videos, informes policiales y el accionar de las instituciones involucradas. Si bien no hay plazos definidos, se descuenta que el expediente avanzará con rapidez por tratarse de un caso que sienta precedente en competiciones internacionales.

Cómo se originaron los incidentes

La violencia comenzó en la tribuna Pavoni Alta, donde hinchas de la Universidad de Chile arrojaron proyectiles, bombas de estruendo y causaron destrozos en baños y sectores del estadio, contra los simpatizantes locales ubicados en la popular baja.

Pese al operativo que incluyó a 650 efectivos policiales y 150 agentes de seguridad privada, no fue posible contener los enfrentamientos. Tras varias advertencias por los altoparlantes, las autoridades ordenaron el desalojo de la tribuna visitante.

La tensión escaló cuando integrantes de la barra brava de Independiente lograron ingresar a la zona donde se encontraban los hinchas chilenos, lo que agudizó el caos. Esta secuencia quedó registrada en cámaras y por testigos presentes en el estadio.

El momento de la detención definitiva

A los cuatro minutos del segundo tiempo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió detener el encuentro. En paralelo, se producían corridas, agresiones, destrozos y hasta la caída de un hincha desde gran altura en medio de la confusión.

La incertidumbre se prolongó durante más de una hora, hasta que Conmebol, en conjunto con las autoridades de seguridad, oficializó la cancelación. Las imágenes de la evacuación desordenada de los hinchas visitantes y de la irrupción de barras en las tribunas reflejaron la magnitud de los disturbios.

Antecedentes y advertencias previas

Este episodio se produce poco después de una advertencia que la Conmebol había enviado a Universidad de Chile por incumplimientos en materia de seguridad y conducta de sus hinchas en torneos internacionales. A fines de julio, el club había recibido un apercibimiento formal que ahora adquiere un peso mayor en la evaluación disciplinaria.

Con la decisión de cancelar el encuentro y elevar los informes a la Comisión Disciplinaria, la Confederación dejó abierto un expediente que podría derivar en sanciones ejemplificadoras, tanto para los clubes como para las instituciones responsables de la seguridad.