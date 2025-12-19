Argentina y España ya tienen día, horario y escenario confirmados para disputar la Finalíssima 2026, el partido que enfrentará a los campeones vigentes de Sudamérica y Europa. La CONMEBOL oficializó que el encuentro se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Doha, Qatar, a las 21 horas locales. En Argentina, el partido podrá verse desde las 15, mientras que en España comenzará a las 19.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por la CONMEBOL, la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ubica este compromiso dentro de un año clave para el fútbol internacional, ya que meses después se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Un partido de alcance global

Desde la organización destacaron la relevancia simbólica y deportiva del encuentro. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, subrayó la trascendencia del evento al afirmar: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, según el comunicado oficial publicado en el sitio de la Copa América.

En la misma línea, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, remarcó la proyección internacional del cruce y su importancia dentro del calendario futbolístico: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

La continuidad de una tradición intercontinental

La Finalíssima forma parte de la cooperación entre la UEFA y la CONMEBOL y tiene como objetivo celebrar la excelencia futbolística enfrentando a los campeones de Europa y América del Sur. En la edición anterior, disputada en 2022, la Selección argentina se consagró campeona tras vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres, en la antesala de lo que luego sería la histórica consagración ante Francia en el Mundial de Qatar, con la obtención de la tercera estrella.

Este certamen, también conocido como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, fue relanzado en 2022 para recuperar los duelos intercontinentales que se habían disputado anteriormente bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, con ediciones en 1985 y 1993.

Argentina lidera el palmarés del torneo con dos títulos: el primero en 1993, con Diego Maradona como capitán, y el segundo en 2022, cuando Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador tras la victoria frente a Italia. España, por su parte, llega como campeona de la Eurocopa 2024, luego de imponerse a Inglaterra en la final disputada en Berlín.

Un cruce en la previa del Mundial

El duelo entre Argentina y España aparece como uno de los grandes atractivos del calendario internacional de 2026, no solo por el nivel de ambos seleccionados, sino también por el contexto en el que se disputará, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo. Desde las entidades organizadoras adelantaron que en las próximas semanas se brindarán más detalles vinculados a la organización del evento y a la venta de entradas.

Además, la Albiceleste llega a este compromiso como líder de las Eliminatorias Sudamericanas, tras finalizar la clasificación con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, desde las 22 horas de Argentina. La segunda presentación será el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium, a partir de las 14. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio contra Jordania, también en Dallas, desde las 23.

En caso de finalizar como líder de su zona, la Selección argentina enfrentaría en los 16avos de final al segundo del Grupo H, grupo que tiene a España como uno de los principales candidatos al primer puesto y que también integran Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Ese cruce está previsto para el viernes 3 de julio en el Miami Stadium, con horario a definir.

De avanzar a los octavos de final, el camino podría cruzar a la Albiceleste con los segundos de los Grupos D y G, donde aparecen seleccionados como Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, en un encuentro programado para el martes 7 de julio en Atlanta. En una proyección hacia los cuartos de final, Argentina podría enfrentarse a Portugal, el sábado 11 de julio en Kansas City, y eventualmente a Inglaterra o Brasil en semifinales, el miércoles 15 en Atlanta. La final del torneo está programada para el domingo 19 de julio, a las 15 horas, en Nueva York.

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs Argelia, a las 22 horas de Argentina, en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio de 2026: Argentina vs Austria, a las 14 horas de Argentina, en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio de 2026: Argentina vs Jordania, a las 23 horas de Argentina, en el Dallas Stadium

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá