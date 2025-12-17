El mercado de pases del fútbol argentino recién comienza a tomar forma, pero en Boca Juniors ya se perciben los primeros movimientos de cara a la próxima temporada. A la espera de la ratificación de Claudio Úbeda como entrenador para 2026 o, en su defecto, la designación de otro director técnico, la dirigencia azul y oro empezó a avanzar en definiciones vinculadas a las posibles incorporaciones y a las salidas que terminarán de configurar el plantel profesional.

Con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado al frente de las decisiones futbolísticas, el foco está puesto en reforzar una zona específica del equipo, independientemente de quién sea el entrenador elegido para el próximo año. La prioridad está clara y apunta directamente a la delantera, donde Boca pretende sumar jerarquía y variantes ofensivas.

La delantera, el principal objetivo

En ese contexto, la dirigencia trabaja sobre varios frentes para incorporar atacantes. La intención es avanzar en negociaciones con tres futbolistas ofensivos, con el objetivo de que al menos dos de esas gestiones lleguen a buen puerto y se transformen en refuerzos concretos para el plantel.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Miguel Borja. El delantero colombiano, que días atrás coqueteó públicamente con Boca en una entrevista televisiva, recibió un llamado del club para interiorizarse sobre sus pretensiones y condiciones contractuales. En River Plate ya se despidieron del atacante en redes sociales, pese a que su vínculo vence el 31 de diciembre, y el jugador se mostró dispuesto a escuchar nuevas propuestas, incluida una eventual llegada al Xeneize. En la carrera por quedarse con sus servicios también aparece Cruz Azul de México, que estaría dispuesto a realizar una oferta económica importante.

Otro colombiano en carpeta

En paralelo, Boca mantiene negociaciones por otro delantero colombiano que no actúa en el fútbol argentino. Se trata de Marino Hinestroza, extremo de 23 años que actualmente juega en Atlético Nacional de Medellín y que ya había sido pretendido por el club en mercados anteriores. Para concretar su salida, el Xeneize debería desembolsar una cifra cercana a los 8 millones de dólares.

Hinestroza fue una de las figuras de su equipo, a punto tal de haber sido convocado por su selección nacional gracias a sus destacadas actuaciones. En la Ribera consideran que su incorporación representaría un salto de calidad para el plantel y una apuesta fuerte en ofensiva.

Alexis Cuello, una opción del medio local

En las últimas horas también comenzó a circular la versión de que Alexis Cuello podría convertirse en un objetivo de Boca en este mercado. El delantero de 25 años fue uno de los jugadores más destacados de un San Lorenzo atravesado por una profunda crisis institucional y con necesidad de generar ingresos.

La histórica rivalidad entre ambos clubes suele ser un factor de tensión, aunque en el mercado pasado lograron llegar a un acuerdo por la transferencia de Malcom Braida. En el caso de Cuello, su contrato con el club de Boedo se extiende hasta diciembre de 2027.

Una posible venta millonaria

Así como Boca busca reforzarse, también asume que algunos futbolistas podrían ser negociados en esta ventana de transferencias. Uno de los nombres que concentra el interés de varios clubes es el de Exequiel Zeballos. El Changuito recuperó un gran nivel durante este semestre y tuvo su partido consagratorio en el Superclásico ante River en la Bombonera.

Si llega una oferta que se acerque a su cláusula de rescisión, fijada entre 15 y 20 millones de dólares, en Boca estarían dispuestos a venderlo. El contrato de Zeballos vence en diciembre de 2026 y una transferencia permitiría evitar una eventual negociación prolongada por su renovación y una posible salida en condición de libre.

Las salidas confirmadas y los casos a resolver

Ya se despidieron del club Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, quienes finalizaron sus respectivos contratos. Además, por distintas razones, hay otros futbolistas que podrían emigrar durante este mercado.

Entre ellos aparecen Javier García, con la posibilidad de un retiro, Lucas Blondel, Luis Advíncula, Agustín Martegani y Lucas Janson, todos con menor protagonismo dentro del plantel. En cuanto a los juveniles, Mateo Mendía recibió una propuesta para marcharse a préstamo a Platense, al igual que Valentino Simone, goleador de la Reserva.

Las dudas sobre Cavani y Ander Herrera

Por último, aunque fueron citados para la pretemporada que comenzará el 2 de enero en el Boca Predio, todavía no está completamente definido el futuro de dos referentes del plantel. Edinson Cavani ya no sería una prioridad dentro del proyecto deportivo, mientras que Ander Herrera evaluará si continúa un año más en actividad o si decide ponerle fin a su carrera profesional.

Con este panorama, Boca empieza a transitar un mercado de pases clave, en el que la búsqueda de refuerzos ofensivos se combina con decisiones importantes sobre el futuro de varios jugadores del plantel.