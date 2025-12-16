El equipo Alpine afronta la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un renovado optimismo, luego de un año marcado por las dificultades deportivas. La confianza está puesta en el desarrollo del nuevo monoplaza A526, cuyos trabajos comenzaron este año y concentraron buena parte de los recursos de la escudería francesa, con la mirada fija en el próximo ejercicio.

En ese contexto, Pierre Gasly expresó su entusiasmo por los avances logrados en la fábrica de Enstone, donde el equipo focalizó sus esfuerzos en el auto que debutará en los primeros días de enero, durante el tradicional filming day, antes de los ensayos de pretemporada. Todo ello se da en paralelo al gran cambio reglamentario que transformará tanto el chasis como los motores de la máxima categoría.

Un año difícil y un equipo resiliente

Gasly, quien finalizó la temporada 2025 en la decimoctava posición del campeonato de pilotos, remarcó la fortaleza del grupo de trabajo durante un año especialmente complejo. Alpine terminó último en el campeonato de constructores, con apenas 22 puntos, equivalentes a cerca de un tercio de las unidades obtenidas por su rival más cercano. Todos esos puntos fueron sumados por el piloto francés, compañero de equipo del argentino Franco Colapinto.

El corredor galo subrayó la importancia de sostener la moral y el compromiso pese a los resultados adversos. “Estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse. Aun así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí. Sigo muy orgulloso de todos los chicos y de todas las personas que trabajan en el equipo. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada”, declaró en una de las ruedas de prensa disputadas en la última fecha en Abu Dhabi. Los testimonios fueron publicados este lunes por Motorsport.

El costo deportivo de pensar en 2026

La decisión de Alpine de enfocar sus recursos en el desarrollo del monoplaza de 2026 desde etapas tempranas de 2025 tuvo un impacto directo en el rendimiento del A525, que terminó siendo el coche más lento de la parrilla. Esta estrategia obligó tanto a Colapinto como a Gasly a competir habitualmente en las últimas posiciones, una situación que volvió a quedar expuesta en la ronda final disputada en Abu Dhabi.

Sin embargo, el sacrificio realizado parece estar dando frutos puertas adentro. En la fábrica, el nuevo monoplaza está próximo a completarse y las sensaciones que transmite el proyecto alimentan el optimismo de cara al futuro inmediato.

“Muy optimista” con el nuevo coche

El francés de 29 años se mostró especialmente confiado respecto al potencial del A526 y fue contundente al describir el momento del equipo. “Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Ya hemos empezado a trabajar para el próximo año. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026”, afirmó.

De cara a esa temporada, Alpine estará asociado a Mercedes y contará con motores, suspensión y transmisión provistos por la casa alemana. Para 2027, el equipo francés planea fabricar su propia caja de cambios. En ese sentido, el jefe del team germano, Toto Wolff, señaló a Alpine como uno de los rivales a batir, mientras que George Russell aportó otro indicio positivo sobre el rendimiento de los impulsores teutones.

Un reglamento que promete barajar y dar de nuevo

La expectativa también se apoya en el cambio de reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026 y que representará un verdadero barajar y dar de nuevo en la Fórmula 1. Los autos y neumáticos serán más chicos, los alerones delanteros y traseros serán móviles, los motores a combustión entregarán la misma potencia que los eléctricos, se reducirán los aditamentos aerodinámicos y se utilizarán combustibles sintéticos con el objetivo de disminuir la contaminación.

Aprendizajes y mirada a futuro

Gasly también reflexionó sobre los aprendizajes que deja una temporada complicada y la necesidad de analizar los aspectos a mejorar de cara al futuro. “Una vez que bajas el visor, solo piensas en el rendimiento y en exprimir todo lo posible del coche. Estoy seguro de que habrá cosas que revisar y analizar, pero no durante demasiado tiempo”, sostuvo. En ese repaso, recordó que, pese a las dificultades, el equipo logró en varias oportunidades alcanzar la Q3, la última instancia de las clasificaciones.

Calendario de pruebas y próximos pasos

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará del 26 al 30 de enero en Barcelona, con los ensayos privados de los once equipos. Posteriormente, las pruebas a puertas abiertas se llevarán a cabo en febrero, en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

En paralelo, la escudería Alpine prevé realizar una revisión general de la temporada y de los aspectos susceptibles de mejora, con la intención de capitalizar la experiencia acumulada y avanzar con bases sólidas en la nueva etapa que se abrirá con el cambio reglamentario de 2026.